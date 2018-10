På et pressemøde tirsdag morgen jokede den amerikanske præsident Donald Trump med, at han ikke drikker alkohol.

»Jeg har aldrig fået et glas alkohol. Jeg har af en eller anden grund aldrig drukket alkohol. Kan I forestille jer, hvis jeg havde? Sikke et rod, jeg ville være. Jeg ville være den værste i verden,« sagde Donald Trump med et smil til et leeende publikum.

Men faktisk er der en helt anden alvorlig sandhed bag præsidentens livslange ædruelighed. Det skriver det australske nyhedssite news.com.au.

Donald Trumps storebror Freddy kæmpede nemlig med alkoholisme før sin tidlige død i en alder af bare 43 år i 1981.

Det afslørede præsidenten i en tale sidste år, da han erklærede national undtagelsestilstand på grund af USAs nuværende opioid-krise.

USA kæmper nemlig med et stigende overforbrug af smertestillende medicin, herion og andre stoffer, og sidste år kom det frem, at der hver dag dør 142 amerikanere af en overdosis.

Ved den lejlighed fortalte Donald Trump, at hans storebror Freddy havde problemer med alkohol og derfor havde rådet sin lillebror til at lade være med at drikke.

»Han var betydelig ældre end mig, og jeg lyttede til ham og respekterede ham. Han sagde også, at jeg ikke skulle ryge,« forklarede Donald Trump om broderens råd i talen.

Og derfor har han valgt at holde sig fra alkohol og cigaretter igennem hele sit liv, forklarede den amerikanske præsident.

I talen fortalte Trump også, hvordan Freddy havde et meget hårdt liv, men at han hjalp og guidede sin lillebror, som nu i dag er en af verdens mest magtfulde mennesker.

»Jeg lærte af Freds skæbne, og det er det vigtigste for mig. Det var en idé, jeg havde - at hvis vi kan lære unge mennesker, at de ikke skal starte med at tage stoffer, så er det meget lettere for dem ikke at tage dem. Jeg tror, at det bliver vores vigtigste ting.«

Trump forklarede, at han aldrig har været interesseret i alkohol, og at han derfor har svært ved at forstå, hvorfor folk er så vilde med at drikke drinks.