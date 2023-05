Det vakte enorm vrede i den demokratiske del af USA, da han tog beslutningen og siden førte den ud i livet.

Den var ikke bare kontroversiel, mange mente også den kunne være dødelig. Men i virkeligheden gjorde den noget helt andet. Den katapulterede Floridas guvernør, Ron DeSantis, til vild berømmelse. Og måske præsidentposten i USA.

Onsdag aften bekendtgjorde den 44-årige guvernør sit kandidatur til at indtage Det Hvide Hus efter næste års valg.

Men uden en af de største katastrofer i nyere tid, havde DeSantis formentlig slet ikke været i den position.

Den vi kender som coronapandemien.

Katastrofen kommer vi tilbage til.

Først skal vi lige møde manden, som håber på at kunne slå ingen ringere end Donald Trump i kampen om at blive Det Republikanske Partis kandidat til præsidentposten.

DeSantis er uddannet advokat fra de to prestigefulde universiteter Yale og Havard.

Efter han var færdig med sin skoletid, tog han beslutningen, at han ville i det amerikanske forsvar. Her var han først udsendt til Guantanamo i 2006 og året efter til Irak.

Da han vendte hjem til USA, blev han ansat i forsvaret som en del af advokatkorpset. Men ikke længe efter var det slut.

DeSantis havde større ambitioner.

I 2012 formåede han at blive valgt ind i Repræsentanternes Hus. Siden fulgte to genvalg. Men ifølge kollegaer - og DeSantis selv - så blev han i stigende grad træt af de ofre, han skulle bringe for at komme videre mod toppen i det republikanske parti.

Florida guvernør, Ron DeSantis. Foto: Elijah Nouvelage/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Florida guvernør, Ron DeSantis. Foto: Elijah Nouvelage/AFP/Ritzau Scanpix

Med andre ord krævede det, at han skulle blive en del af den sump, som Donald Trump i 2016 havde held med at kræve drænet.

»For at ændre den gældende orden, kræver det, at man først opnår en position med tilstrækkelig autoritet til at gøre det. Men problemet er, at det kun er muligt at opstige til sådan en position - om det er udvalgsformand eller partiledelse - hvis man bliver en del af sumpen,« som DeSantis selv skriver det i sin selvbiografi.

På den måde flugtede DeSantis allerede tidligt i sin politiske karriere med Donald Trump - en mand, han længe har delt politisk overbevisning med.

Men på et andet punkt adskiller han sig markant.

Hvor Trump er selviscenesættende, frembrusende og åbenmundet, beskrives DeSantis som en stille mus.

Eller som en tidligere kollega i Repræsentanterne Hus beskriver det over for Politico:

»Han er ikke den selskabelige, udadvendte type, der er den første til at lave en joke, men han var der altid og arbejdede hårdt,« siger den tidligere kollega i huset Jason Chaffetz.

Den mest berømte af alle Ron DeSantis' valgvideoer stammer fra 2018. Her forsøgte han mod odds at blive valgt som guvernør i hjemstaten Florida.

Ron DeSantis med sin datter i en kampagnevideo fra 2018. Foto: Ron DeSantis' kampagne Vis mere Ron DeSantis med sin datter i en kampagnevideo fra 2018. Foto: Ron DeSantis' kampagne

Og den indkapsler nærmest perfekt, hvordan DeSantis politisk er lig Trump og som menneske nærmest ikke kunne være længere borte.

Hovedrollen er nemlig ikke Ron DeSantis selv, men i stedet hustruen Casey. I en mere tilbagetrukket rolle ses manden selv. Legende med familiens børn.

»Alle ved, at min mand, Ron DeSantis, har opbakning fra præsident Trump,« siger Casey DeSantis.

»Men han er også en fantastisk far. Ron elsker at lege med vores børn,« siger hun, mens videoen klipper til Ron DeSantis ved en række klodser sammen med et af familiens børn.

»Byg den mur,« siger DeSantis med kraftig henvisning til Donald Trumps ønske om at bygge en mur mod Mexico.Og så er vi tilbage ved den store katastrofe, som har været afgørende for, at DeSantis nu ser ud til at blive førsteudfordrer til Donald Trump.

For mens store dele af verden lukkede ned, da coronapandemien havde sit indtog, valgte Floridas guvernør, som DeSantis knebent var blevet med hjælp fra Donald Trump, at gå en helt anden vej.

Nej til nedlukning, nej til maskemandater, nej til påtvungne vacciner.

Mens resten af verden lukkede ned, forblev Florida åben. Open for business.

Ron DeSantis (tv) i 2019 sammen med USAs daværende præsident Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Ron DeSantis (tv) i 2019 sammen med USAs daværende præsident Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/Ritzau Scanpix

Med et var Ron DeSantis ikke bare guvernør i Florida. Han var den fremmeste forkæmper på den amerikanske højrefløj. Han overgik selveste Trump, der anbefalede nedlukning og vacciner. Han var en superstjerne.

Siden har DeSantis igen og igen haft held med at udfordre status quo. Han er gået imod medier, gået imod big pharma og gået imod giganter som Disney.

Og nu går han mod manden, der var med til at gøre det hele muligt: Donald Trump.