Efter en uoverensstemmelse med sine forældre, løb amerikanske Larry Murillo-Moncada væk fra deres hjem - og forsvandt.

Først nu, knap et årti senere, har man fundet ud af, hvad der blev hans skæbne.

Det skriver amerikanske medier som CNN og Des Moines Register.

Larry Murillo-Moncada blev meldt savnet af sine forældre den 28. november 2009.

Den 25-årige mand havde været på besøg hos dem, men af ukendte årsager blev han pludselig vred og løb væk fra deres hus i Council Bluffs i delstaten Iowa.

Det var sidste gang, de så ham.

Til politiet forklarede forældrene, at sønnen var begyndt at opføre sig irrationelt - formentlig på grund af noget medicin, han på det tidspunkt tog, skriver CNN.

Da Larry Murillo-Moncada løb fra forældrenes hjem, havde han stort set ingen ejendele med sig, forklarer politiinspektør Brandon Danielson fra Council Bluffs Police Department til Des Moines Register.

Samtidig var vejret den dag meget dårligt.

»Der var en snestorm på det tidspunkt. Han forlod stedet uden sko, uden strømper, uden nøgle, uden bil,« fortæller han.

Selvom man ledte intensivt og længe for at finde ham, fandt man aldrig nogle spor.

Indtil for nylig.

I midten af januar begyndte nogle håndværkere at fjerne hylder og frysere i byens gamle supermarked, No Frills, der på det tidspunkt havde været lukket i tre år.

Bag et af køleskabene fandt de et lig.

Siden har myndighederne forsøgt at identificere liget, og mandag lykkedes det: Larry Murillo-Moncada.

En obduktion har efterfølgende vist, at der ikke er tegn på, at der skulle være sket noget kriminelt. Af den grund mener politiet, at der er tale om en tragisk ulykke.

Politiets teori er derfor, at Larry - efter at være løbet væk fra forældrenes hjem - tog hen til supermarkedet, hvor han arbejdede og var kendt for at møde op, også selvom han ikke var sat til at skulle arbejde.

Der besluttede han sig tilsyneladende for at kravle over frysemaskinerne for at komme op til et opbevaringsrum, som medarbejderne ofte brugte til at tage 'en uofficiel pause'.

Men da han stod oven på maskinerne, faldt han formentlig flere meter ned i en revne mellem en fryser og væggen.

Og på den måde blev han fanget der. Larmen fra fryserne menes at have overdøvet ham, så ingen kunne høre ham, hvis han kaldte på hjælp.