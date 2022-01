Dette par kan se frem til en fængselsstraf i dag. Deres otte uger gamle baby er nemlig død med flere end 60 brækkede knogler i hendes krop.

Den 24-årige Naomi Johnson og den 26-årige Benjamin O'Shea hævder ellers at paramedicinere har forårsaget bruddene på deres datter Amina.

Men de er allerede fundet skyldige i at forårsage, eller tillade hende, at få fysisk skade. Det skriver Sky News.

41 brud på ribbenene og 24 brud på hendes lemmer, havde den lille pige fået.

Den 24-årige mor, Naomi Johnson. Foto: Metropolitan Police

Lægerne konkluderede at bruddene 'var formentlig sket, fordi Amina blev udsat for alvorligt fysisk misbrug', som politiet formulerede det.

Forældrene ringede til alarmcentralen om morgenen den 26. april 2019, efter at Amina var holdt op med at trække vejret.

Paramedicinerne ankom bare minutter efter og forsøgte at redde hendes liv. Men forgæves.

Politiet sagde i første omgang, at der ikke var nogen synlige beviser for nogen skader. Aminas er formentlig død på en uforklarlig måde.

Den 26-årige Benjamin O'Shea. Foto: Metropolitan Police

Men røntgenfotografier viste, at hun havde mange brækkede knogler.

Nogle brud var sket for nylig, men andre var begyndt at hele. Det pegede på, at Amina var blevet regelmæssigt misbrugt.

Noget der ikke var usædvanligt for parret, der den 30. november blev kendt skyldige i en anden sag. De havde misbrugt at andet barn.

På grund af Aminas brud, så blev der startet en politiundersøgelse. Naomi Johnson og Benjamin O'Shea blev anholdt.

Parret hævdede at barnets skade var opstået, som et resultat af et besøg hos lægen. Bruddene på babyens knogler var et resultat af hans arbejde.

Det blev modbevist af en medicinsk ekspert. Han mente at mængden af brud ikke kunne forklares ved tilfældigheder.

Ovenikøbet havde Amina blødt inde i hovedet, noget som var helet, da hun døde.

Politiet fandt også ud af, at faderen havde lavet adskillige telefonopkald til sundhedsvæsenet mellem 2016 og 2019. Der havde han refereret til en PTSD-sygdom, som han selv havde diagnosticeret, og aggressions symptomer.

Tre uger før Amina afgik ved døden, så ringede hendes far til lægen og sagde, at hun hostede blod op. Men han bragte hende ikke til hospitalet, som lægen ellers sagde.

Politimanden, Melanie Pressley, som ledte efterforskningen siger at Johnson og O'Shea havde begået 'monstrøse forbrydelser'. Deres datter havde fået 'utroligt mange sår'.

»Traumet, hun gik igennem i hendes korte liv, er umuligt at forstå. Hendes sår er et katalog over det mest foragtelige misbrug.«