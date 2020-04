Han nåede aldrig at sige farvel til sin familie, før det var for sent.

Da amerikanske Cody Lyster på 21 år blev smittet med coronavirussen, troede alle - både hans familie og lægerne - at han ville overleve. Han var ung, spillede baseball, var stærk og havde ingen underliggende helbredsproblemer.

Det skriver People.

Desværre endte det ikke med at gå, som de havde forventet og håbet på.

Cody Lyster blev kun 21 år. Foto: Privatfoto Vis mere Cody Lyster blev kun 21 år. Foto: Privatfoto

Det hele begyndte i sidste måned, da Cody Lysters far, Kevin Lyster, blev testet positiv for coronavirus. Selvom familien fra Colorado gjorde alt for at holde sig adskilt i et forsøg på at undgå at smitte hinanden yderligere, så skete det alligevel.

Da Cody kom på besøg hos sine forældre i en ferie fra Colorado Mesa University, udviklede han kort tid efter feber.

Til at begynde med virkede det dog ikke alvorligt - og først nogle dage senere, den 30. marts, fandt Codys forældre ham i en forvirret tilstand, mens han hostede kraftigt. De ringede derfor med det samme efter hjælp, og Cody blev hentet og kørt på hospitalet.

Det var sidste gang, hans familie så ham i live.

Kort efter Cody blev indlagt, blev han lagt i respirator på en intensiv afdeling. Imens gik familien derhjemme og ventede på nyt. De måtte ikke besøge Cody på hospitalet, men en sygeplejerske ringede til dem over FaceTime, så de kunne sige et par opmuntrende ord til Cody, der på det tidspunkt ikke var ved bevidsthed.

Familien vidste ikke, at deres ord til ham blev deres sidste. Den næste dag - den 8. april - modtog Kevin et opkald fra hospitalet.

»Da jeg så telefonnummeret, vidste jeg det bare. Det er enhver forældres værste mareridt,« fortæller han til People, mens hans hustru, Lea Ann, forklarer, at sønnens nyrer og hjerte havde givet op.

Familien håber nu, at historien om Cody kan overbevise andre - særligt unge - om, at man skal huske at tage coronavirussen alvorligt.

»Vores søn er beviset på, at det kan koste en ung person livet. Jeg tror, der er mange unge personer derude, som tænker: 'Jeg er uovervindelig, det kan ikke påvirke mig'. Desværre kan vores familie nu fortælle dig, at det ikke forholder sig sådan,« siger Lea Ann.