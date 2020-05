Konen til Derek Chauvin, politibetjenten, som er sigtet for drabet på George Floyd, har søgt om skilsmisse.

Det bekræfter hendes advokater i en pressemeddelelse.

'Her til aften har jeg talt med Kellie Chauvin og hendes familie. Hun er knust over Hr. Floyds død, og hendes sympati ligger hos hans familie, hans kære og hos alle, der sørger over denne tragedie. Hun har søgt om skilsmisse fra Derek Chauvin,' står der ifølge NBC News i pressemeddelelsen.

'Mens fru Chauvin ikke har nogen børn fra hendes nuværende ægteskab, beder hun respektfuldt om at hendes børns, hendes forældres og families privatliv respekteres i denne svære tid.'

George Floyds død har resulteret i demonstrationer og oprør i store dele af USA, fordi episoden på ny har vagt debat om racespørgsmålet og brugen af unødig politivold. Foto: Apu Gomes Vis mere George Floyds død har resulteret i demonstrationer og oprør i store dele af USA, fordi episoden på ny har vagt debat om racespørgsmålet og brugen af unødig politivold. Foto: Apu Gomes

Kellie Chauvin og den - nu tidligere - politibetjent i Minneapolis Derek Chauvin har været gift i ti år og ifølge hendes advokater, er den verserende sag mod hendes mand årsagen til, at hun har valgt at gå fra ham.

Derek Chauvin blev fredag anholdt og sigtet for drabet på George Floyd.

Den 46-årige amerikaner mistede livet, efter at Derek Chauvin i forbindelse med en anholdelse holdt ham mod asfalten ved at sidde med sit knæ på hans hals i flere minutter.

Floyd sagde flere gange, at han ikke kunne få luft.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

Video af episoden, som efter George Floyds død mandag blev delt på sociale medier, har resulteret i demonstrationer og oprør i store dele af USA, fordi episoden på ny har vakt debat om racespørgsmålet og brugen af unødig politivold.

Anklageren i Hennepin County, Minnesota, siger, at beviser i sagen peger på, at Derek Chauvin sad med sit knæ på Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder - to minutter og 53 sekunder ud af disse var den 46-årige amerikaner bevidstløs.

Politiet blev tilkaldt, efter George Floyd angiveligt havde brugt en falsk 20 dollar-pengeseddel til at foretage et køb i sin lokale dagligvarebutik.

Ifølge anklageren fremgår det af stævningen, at George Floyd modsatte sig at blive iført håndjern, men gav efter, så snart de var på ham.