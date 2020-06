Den drabssigtede politibetjent Derek Chauvin har gentagne gange været genstand for at blive undersøgt af kolleger i politiet.

Hans historik hos ‘Internal Affairs’ er nu offentliggjort, og den viser, at sigtelsen for drabet på George Floyd ikke er første anledning til, at Derek Chauvin efterforskes som embedsmand.

Hele 17 gange er Derek Chauvins navn således noteret hos retshåndhævelsesagenturet, skriver blandt andre Los Angeles Times.

Men mens de fleste forhold endnu er hemmeligholdt, så oplyser Politiet i Minneapolis, at Derek Chauvin én gang har fået en reprimande, fordi han gik over stregen.

Derek Chauvin er sigtet for uagtsomt manddrab. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office Vis mere Derek Chauvin er sigtet for uagtsomt manddrab. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office

Den drabssigtede og fyrede betjent begyndte som militærpoliti i den amerikanske hær i 1996.

I 2001 blev han politibetjent, og de 17 gange, han er blevet undersøgt, er således sket i løbet af de forgangne 19 år.

Kun ét ud af de 17 rapporterede tilfælde har ført til, at Derek Chauvin har tabt en disciplinærsag, hvilket blev takseret med en reprimande som sanktion.

Det skete efter en episode i august 2007.

I et område i Minneapolis standsede Derek Chauvin en kvinde, fordi hun kørte 16 kilometer i timen for stærkt.

Herefter hev han kvinden ud af bilen, hvilket hun klagede over den efterfølgende dag.

Efterforskerne fra Interne Anliggender konkluderede, at Derek Chauvin ‘ikke behøvede at fjerne kvinden fra bilen’, og at han ‘kunne have foretaget et forhør,’ mens han selv stod uden for bilen.

Derek Chauvins kamera i patruljebilen var slukket.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

Ifølge Los Angeles Times indikerer rapporter, at Derek Chauvin desuden har været involveret i tre skyderier.

Ifølge avisen skød og dræbte han i 2006 en mistænkt, der angiveligt bar et våben.

Videre skriver avisen, at Derek Chauvin i 2008 skød en person mistænkt for overfald i privat beboelse, mens han i 2011 skød efter en mand, der blev set løbe fra et skyderi.

Derek Chauvin sidder i øjeblikket i isolation i statsfængslet Oak Park Heights. Hans kaution lyder på 500.000 dollar.