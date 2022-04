I omkring to uger havde der været stille. Men torsdag aften lød de igen. Eksplosionerne.

Og det er noget, der vækker opsigt.

For angrebene ramte kun ganske kort tid efter, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og FNs generalsekretær, António Guterres, havde holdt et pressemøde sammen i Kyiv.

Det vides endnu ikke, hvor tæt eksplosionerne var på dem, da de ramte.

Her ses en brændende bygning i Kyiv, efter det blev ramt af angreb torsdag. Foto: ZOHRA BENSEMRA

Men ifølge en FN-talsmand var det 'tæt på':

»Det er en krigszone, men det er chokerende, at det skete tæt på os,« forklarer talsmanden, Saviano Abreu, der rejser sammen med Guterres, til AFP.

Han tilføjer dog, at hele delegationen er uskadt og i sikkerhed.

Men at eksplosionerne ramte Kyiv efter næsten to ugers stilstand, siden de russiske tropper trak sig tilbage fra området, har vakt både fordømmelse – og ført til spørgsmål.

For hvorfor fandt angrebene, som Ukraine beskylder Rusland for at stå bag, netop sted på det tidspunkt?

Til Dagbladet kommer generalløjtnant Arne Bård Dalhaug med et bud. Et bud om, at angrebet kan have været et signal fra Rusland:

»Det er endnu et signal fra Rusland om, at FN ikke har noget at skulle have sagt i denne krig, siger han til det norske medie og tilføjer:

»Det var kendt, at generalsekretæren ville være i Kyiv i dag (torsdag, red.), og det er selvsagt umuligt at sige, om angrebene ville være kommet uanset. Men det var fuldt muligt at undgå mistanken om, at det havde noget med besøget at gøre.«

Volodymyr Zelenskyj og Antonio Guterres ses her på pressemødet torsdag i Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY

Spørger man den ukrainske præsident selv, var formålet at 'ydmyge' FN:

»I dag – umiddelbart efter afslutningen på vores samtaler i Kyiv – fløj russiske missiler ind i byen. Fem raketter. Og det siger en del. Om det russiske lederskabs anstrengelser for at ydmyge FN og alt det, organisationen repræsenterer,« siger Volodymyr Zelenskyj i en tale.

Angrebene i Kyiv ramte også kort tid efter, at Guterres havde erklæret krigen for 'ond' efter et besøg i byen Borodjanka, der ligger lidt nord for Kyiv:

»Jeg forestiller mig, at min familie er i et af de huse, som nu er ødelagt. Jeg ser mine børnebørn løbe væk i panik. Krigen er en absurditet i det 21. århundrede. Krigen er ond,« sagde han.

To dage forinden havde han mødtes med den russiske præsident, Vladimir Putin, for at tale om situationen i Ukraine, og Mykhailo Podoljak – der er rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj – mener, at det er påfaldende:

»Missilangreb i centrum af Kyiv under det officielle besøg af António Guterres. Dagen før sad han ved et langt bord i Kreml, og i dag er der eksplosioner over hans hoved,« skriver han på Twitter og tilføjer:

»Et postkort fra Moskva?«

Mindst tre personer meldes at være kommet til skade under angrebene, der ramte den vestlige del af byen, og den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har fordømt det:

»Med denne afskyelige, barbariske handling viser Rusland endnu en gang sin attitude over for Ukraine, Europa og verden,« skriver han på Twitter.

Rusland har endnu ikke selv kommenteret hændelsen eller beskyldningerne mod dem.