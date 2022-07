Lyt til artiklen

Ser du ofte frem mod at tage en lur, når du er kommet hjem fra arbejde eller fra dit studie? Eller selv, når du har ferie?

Så kan der være dårligt nyt på vej til dig.

For folk, der ofte tager en lur, har tilsyneladende større risiko for at udvikle højt blodtryk og få et slagtilfælde. Det viser et nyt studie, skriver CNN.

»Det kan skyldes, at selvom det ikke i sig selv er skadeligt at tage en lur, så gør mange af de mennesker, der tager lure, det på grund af dårlig nattesøvn. Dårlig søvn om natten er forbundet med dårligere helbred, og en lur er ikke nok til at kompensere for det,« forklarer klinisk psykolog Michael Grandner – der ikke var en del af forskerholdet bag studiet – i en udtalelse.

De deltagere i undersøgelsen, der ofte tog en 'morfar' i løbet af dagen, havde 12 procent større sandsynlighed for at udvikle højt blodtryk med tiden, og de var 24 procent mere tilbøjelige til at få et slagtilfælde – sammenlignet med de personer, der aldrig tog en lur.

Studiet brugte data fra 360.000 deltagere, som havde delt deres information om lur-vaner med UK Biobank, der er en enorm biomedicinsk database og forskningsressource.

Undersøgelsen har dog – oplyser CNN – ikke taget højde for varigheden af luren, men kun frekvensen af dem. Studiet var også afhængigt af, at deltagerne selv rapporterede om deres sovevaner.

Til mediet forklarer søvnspecialisten Raj Dasgupta, der er lektor i klinisk medicin ved Keck School of Medicine ved University of Southern California, at det ikke længere kan kaldes en lur, hvis man sover eksempelvis en eller to timer.

I stedet bør man kun sove i 15 til 20 minutter i en 'powernap' i tidsrummet fra midnat til klokken 14, hvis man er i søvnunderskud, forklarer han.

De fleste af dem i studiet, der ofte tog en lur, oplyste, at de røg cigaretter, drak på daglig basis, snorkede, led af søvnløshed eller generelt beskrev sig selv om en 'aftenperson'.

Ifølge Raj Dasgupta kan de faktorer ofte have en indvirkning på en persons søvnkvalitet og -kvantitet.

»Jeg tror, at lur er et advarselstegn på en underliggende søvnforstyrrelse hos visse individer,« forklarer han til CNN og tilføjer:

»Søvnforstyrrelser er forbundet med en stigning i stress- og vægtreguleringshormoner, som kan føre til fedme, forhøjet blodtryk, type 2-diabetes – alle risikofaktorer for hjertesygdomme.«