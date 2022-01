Boris Johnsons politiske liv afhænger i meget høj grad af, hvad der sker på møder mandag eftermiddag og aften, vurderer B.T.s internationale korrespondent.

En kritisk rapport omkring festkulturen i Downing Street under Boris Johnsons ledelse kan ende med at koste premierministeren jobbet - og faldet fra tinderne kan i yderste konsekvens komme til at ske allerede mandag aften.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som rapporterer fra London.

Efter offentliggørelse af en 12 sider lang - men forkortet - version af en embedsmandsrapport kæmper Boris Johnson mandag eftermiddag for sit liv i Underhuset, hvor debatten raser efter Boris Johnsons åbningstale til de folkevalgte.

Her indledte Boris Johnson med at undskylde for, hvad der er foregået på hans vagt, mens Storbritannien har været lukket ned på grund af coronapandemien.

»Boris Johnson sagde, at en undskyldning ikke var nok. Og så gik der et gys igennem lokalet,« fortæller Jakob Illeborg.

»Folk troede jo, at han var ved at lægge op til, at han ville træde tilbage. Men det gjorde han langtfra. Han lagde op til, at der skal ryddes op og implementeres alle mulige ændringer. Problemet var alle andre end ham selv,« siger Jakob Illeborg om Boris Johnsons indledning.

Men dermed skal Boris Johnson ikke tro, at resten af Storbritannien – eller bare hans egne konservative parlamentsmedlemmer – er klar til at slå en streg hen over, hvad der er foregået.

»Der er en stor forargelse over, hvad der er foregået. Rapporten nævner en sammenkomst, en slags sejrsfest, der blev afholdt i Boris Johnsons private lejlighed i november 2020 efter afslutningen på en magtkamp mellem Boris Johnsons kone Carrie og topembedsmanden Dominic Cummings,« fortæller Jakob Illeborg.

Det kommer Boris Johnson ikke til umiddelbart at kunne tørre af på unavngivne embedsmænd og bureaukrati, mener Jakob Illeborg.

»Overfor i boksen står en garvet advokat i Labours Keir Starmer, og han er dygtig til at fange folk på det forkerte ben. Men Johnsons værste fjende er kritikerne i hans eget parti. Det er dem, der kan fælde ham og gøre det lynhurtigt,« siger Jakob Illeborg.

Men efter dagens debat i Underhuset skal Boris Johnson også stå skoleret overfor de konservative medlemmer af parlamentet. Det sker på et møde i aften.

»Der skal 54 utilfredse konservative parlamentsmedlemmer til at udløse en mistillidsafstemning internt i partiet. Og i realiteten kan modstanden mod Boris Johnson allerede i aften være så stor, at han reelt er nødt til at træde tilbage,« mener Jakob Illeborg.

»Jeg vil være overrasket, hvis han tvinges til at træde tilbage allerede i aften, Men der er slet ingen tvivl om, at han kæmper for sit liv lige nu,« vurderer Jakob Illeborg.

»Han er tvunget til at fortsætte med at kæmpe i aften overfor sine egne. Hvis han overlever det, så er der spørgetime i Underhuset med Keir Starmer allerede onsdag. Den kan det også blive vanskeligt at komme igennem.«

Embedsmandsrapporten fra Sue Gray har set nærmere på 16 separate sammenkomster i og omkring Downing Street 10 under nedlukningen.