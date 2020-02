Omkring 40 ulve menes løbende at krydse frem og tilbage over den norsk-svenske grænse.

Der er påvist op mod 100 ulve i Norge, skriver nyhedsbureauet NTB. Heraf krydser mellem 34 og 41 løbende grænsen til Sverige. De fleste ulve er set i ulvezoner i det sydøstlige Norge.

Nye kortlægninger i en statusrapport over ulve i Norge og i grænseområdet i Sverige viser, at der denne vinter er mellem 86 og 96 ulve i Norge.

Rapporten er udarbejdet af Høgskolen i Innlandet på et initiativ fra Rovdata.

Ulvene er dokumentet i perioden 1. oktober til 27. januar. Der forestår stadig en del arbejde med kortlægningen.

Ifølge de foreløbige tal, så er der mellem 50 og 53 ulve, som kun opholder sig i Norge, mens mellem 34 og 41 holder til på begge sider af grænsen til Sverige.

- Langt de fleste af ulvene er påvist i fylker (amter) med ulvezoner i det sydøstlige Norge. Det er i fylkerne Innlandet, Oslo og Viken. Kun tre ulve er påvist i Norge uden for disse fylker, siger lederen af Rovdata, Jonas Kindberg.

I perioden er 11 ulve aflivet eller registreret døde.

Stortinget i Oslo har vedtaget, at ulvene skal leve i en såkaldt ulvezone ved grænsen til Sverige. Myndighederne fastsætter hvert år en kvote for, hvor mange ulve der må skydes for at regulere bestanden.

Ulvene lever overvejende af elg, som udgør 95 procent af føden. Men ulve jagter også rådyr, rener og mindre dyr som harer og fugle.

Der er omkring 300 ulve i Sverige, viser fra tal fra Naturvårdsverket - en forvaltningsmyndighed, som koordinerer den svenske miljøindsats.

Regeringen i Stockholm har besluttet, at ulvestammen minimum skal være på omkring 300.

/ritzau/NTB