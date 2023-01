Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hele jorden nær Soledar er dækket af deres lig og af mærker efter angrebene.«

Den seneste tid har de russiske styrker skruet op for deres angreb mod særligt to østukrainske byer:

Soledar og Bakhmut.

Kampene i området har de seneste uger og måneder været så voldsomme og blodige, at området blandt andet er blevet omtalt som 'kødhakkeren', og nu er de blevet intensiveret yderligere.

Her ses de ukrainske styrker affyrer et missil ved frontlinjen nær Bakhmut den 4. januar. Foto: GEORGE IVANCHENKO Vis mere Her ses de ukrainske styrker affyrer et missil ved frontlinjen nær Bakhmut den 4. januar. Foto: GEORGE IVANCHENKO

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sent mandag aften holdt sin tale til nationen, satte han et par ord på, hvordan situationen er i området.

Blandt andet fortalte han, at man under et personalemøde tidligere på dagen især havde haft fokus på Donetsk- og Luhansk-regionerne med byerne Bakhmut og Soledar, Kreminna og Svatove, der ifølge præsidenten er 'de varmeste' områder lige nu:

»Kampen om Donbas fortsætter. Og selvom angriberne nu har koncentreret deres største indsats om Soledar, vil resultatet af denne svære og lange kamp være befrielsen af hele vores Donbas,« sagde Zelenskyj og tilføjede:

»Jeg takker alle vores krigere, som forsvarer vores Bakhmut og udviser maksimal modstandskraft. Jeg takker alle krigere i Soledar, som modstår nye og endnu hårdere angreb fra besætterne. Det er ekstremt svært – der er næsten ingen hele mure tilbage.«

En lokal beboer ses her trække sin cykel gennem ruinerne i Bakhmut den 6. januar. Foto: DIMITAR DILKOFF Vis mere En lokal beboer ses her trække sin cykel gennem ruinerne i Bakhmut den 6. januar. Foto: DIMITAR DILKOFF

Ifølge Zelenskyj har de ukrainske soldaters modstandskraft ved Soledar købt dem 'ekstra tid'.

»Hvad ønsker Rusland at opnå der?,« spurgte den ukrainske præsident retorisk i sin tale, før han fortsatte:

»Alt er fuldkommen ødelagt, der er næsten intet liv tilbage. Og tusinder af deres folk er gået tabt. Hele jorden nær Soledar er dækket af besætternes (russernes, red.) lig og af mærker efter angrebene. Det er sådan, galskab ser ud.«

Soledar ligger omkring otte kilometer nordøst for Bakhmut, hvor både Ukraine og Rusland har mistet adskillige soldater i nogle af de mest intense skyttegravskampe, krigen hidtil har set.

Her ses røg stige op fra frontlinjen ved Bakhmut den 7. januar. Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Her ses røg stige op fra frontlinjen ved Bakhmut den 7. januar. Foto: CLODAGH KILCOYNE

Både Bakhmut og Soledar ligger i Donetsk-regionen, som sammen med med Luhansk-regionen udgør det område, som kaldes Donbas.

De er samtidig to af de regioner, som Rusland hævder at have annekteret.