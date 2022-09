Lyt til artiklen

For bare et halvt år siden blev det anset for at være fuldstændigt umuligt.

Men med to måneder igen så er der sket noget helt vildt i USA.

Joe Biden og resten af det Demokratiske Parti har faktisk en reel chance for ikke at blive nærmest udslettet til midtvejsvalget i november.

Målingerne har ellers længe været i Det Republikanske Partis favør.

En lang pandemi, skrantende økonomi, voldsomt høje benzinpriser, en inflation, som gik amok. Forklaringerne var mange.

Og i foråret lignede det, at Joe Biden og resten af partiet ville tabe deres flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus. Med et brag.

Biden ville dermed blive uden reel mulighed for at få politik igennem Kongressen. En såkaldt 'lame duck'.

Men flere ting peger nu på noget helt andet.

Et signal kom forleden i delstaten Alaska.

Her tabte den tidligere republikanske guvernør og vicepræsidentkandidat Sarah Palin højest overraskende til demokraten Mary Peltola i et specialvalg til delstatens eneste plads i Repræsentanternes Hus.

»Vi skal holde øje med flere ting den kommende tid. Bare se på Alaska. Vi står med en sag, hvor en demokrat fik stemmer fra mange, der ellers normalt ville stemme republikansk,« siger chefredaktør på Kongressen.com, Anders Agner.

»Sarah Palin var massivt støttet af Trump med enorme midler og sædet havde været republikansk i mange år. Alligevel tabte Trump-støttede Palin. Den tendens må være yderst bekymrende for Trump,« siger Anders Agner.

»Tingene har i høj grad ændret sig.«

I det hele taget står demokraterne og Joe Biden markant bedre.

Pandemien fylder ikke så meget mere, benzinpriserne er faldet og så har USAs Højesteret afskaffet retten til fri abort på føderalt plan og lagt beslutningen ud til de enkelte delstater.

»Abort ser ud til at få en stor betydning ved midtvejsvalget. Det har mobiliseret vælgerne – og det er som regel et godt tegn for demokraterne, når flere stemmer,« siger Anders Agner.

»For få måneder siden så demokraterne ud til at få en på skrinet. Nu er det billede helt vendt,« siger han og uddyber:

»Trump og republikanerne må være nervøse.«