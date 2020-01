En tørke får nu myndighederne i Thailands hovedstad Bangkok til at transportere drikkevand til borgere i hovedstaden i tankvogne.

Beboerne bliver også bedt om at tage færre brusebade på grund af tørken, siger premierminister Prayuth Chan-o-cha.

Vandet i hanerne i Bangkok bliver saltet, og det skyldes floden Chao Praya, som er en vigtig forsyningskilde til Thailands drikkevand.

Årsagen er, at saltvand fra Den Thailandske Golf nu bevæger sig ind i landet via Chao Praya.

Hvad der gør situationen værre endnu, er, at Thailands periode med tørt vejr, der begyndte i november og varer til og med april i normale år, denne gang måske vil vare til og med juni.

Foreløbig er der erklæret tørke i 14 ud af landets 76 provinser.

Tørken har forværret saltvandssituationen. Det skriver Reuters.

Den kan have en mærkbar effekt på landbrugets muligheder for at dyrke afgrøder som ris, der bruger meget vand, og den er farlig for helbredet, da drikkevandet bliver forurenet, siger Suppakorn Chinvanno, klimaekspert ved universitetet i Chulalongkorn i Bangkok.

»Det er ved at være en mere alvorlig situation, når saltvandet kommer længere ind i landet i år og oven i købet tidligere på sæsonen,« siger han til Thomson Reuters Foundation.

Mange af Asiens største byer ligger ved kysten i lavvandsområder. Det gælder byer som Mumbai, Shanghai, Ho Chi Minh City og Jakarta.

Det gør dem specielt sårbare over for stigende have og ekstreme vejrfænomener som dødelige cykloner.

»Byer, der ligger i et delta, som Bangkok gør, er specielt udsat for saltvandsindtrængen,« siger Diane Archer som er researcher ved Stockholm Environment Institute i Bangkok.

»Som havene begynder at stige, er det sandsynligt, at saltvand bliver en virkelig trussel,« siger hun.