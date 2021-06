Ruslands hovedstad Moskva er ramt af en ny bølge af smitte med covid-19. Den er tredoblet på kun et par uger, og det har tvunget byen til at lukke deres fanzone for europamesterskabet i fodbold ned.

Der er fundet 9.056 nye smittede i byen med 12 millioner indbyggere i løbet af de seneste 24 timer. Det er en stigning fra 3.000 for to uger siden, og det er ny rekord, siden pandemien startede for mere end et år siden.

Borgmester Sergei Sobyanin, som har gennemført restriktioner den seneste uge, siger, at byen vil forhindre forsamlinger og lukke fanzonen uden for Luzhniki stadion. Det skriver AFP.

»Det er ikke noget, jeg gerne vil gøre, men vi er nødt til det,« skrev Sergei Sobyanin på sin hjemmeside.

Russiske fans ser på kampen mellem Rusland og Belgien den 13. juni 2021. Foto: DIMITAR DILKOFF Vis mere Russiske fans ser på kampen mellem Rusland og Belgien den 13. juni 2021. Foto: DIMITAR DILKOFF

»Fra i dag vil vi begrænse massebegivenheder til maksimalt 1.000 mennesker. Vi stopper alle dansehaller og fanzoner.«

Det kommer, dagen efter han advarede om, at byen stod over for en ny bølge af virus. Det skyldes formentligt nye varianter af coronavirussen.

»Den er tredoblet, og det er en enorm dynamik, som vi ikke har set i de tidligere bølger,« sagde borgmesteren.

I løbet at ugen har borgmesteren introduceret en række nye initiativer for at holde smitten i ave. Der er lavet en 'arbejdsfri uge', begivenheder er blevet aflyst, og arbejdere i serviceindustrien blevet beordret til at blive vaccineret.

Russiske fans ser kampen mellem Rusland og Finland den 16. juni 2021. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA Vis mere Russiske fans ser kampen mellem Rusland og Finland den 16. juni 2021. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

Fredag blev adskillige tiltag, der var besluttet, forlænget til den 29. juni. Det drejer sig om lukningen af zoologiske haver, legepladser og lukningen af barer og restauranter mellem klokken 11 om aftenen og seks om morgenen.

Også Ruslands næststørste by, St. Petersborg, er alvorligt ramt af coronavirus. Byen er vært for syv kampe til fodbold-EM og forventer at se tusindvis af fans fra hele Europa.

I mandags annoncerede St. Petersborg også en stramning af restriktionerne.

Rusland kæmper en kamp med at få folk vaccineret. De har gratis vaccination og hele fire forskellige vacciner til rådighed.

Siden december er kun lidt over 19 millioner, ud af en befolkning på 146 millioner, blevet vaccineret med i det mindste ét stik.

I Moskva er der kun blevet givet 1,8 millioner stik. Der bor som sagt 12 millioner mennesker i hovedstaden.

I torsdags overtog Rusland briternes plads som det europæiske land med flest døde på grund af covid-19. Tallet er på 127.992.