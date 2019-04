Benjamin Netanyahu ligger side om side med sin største udfordrer forud for tirsdagens parlamentsvalg i Israel.

Tirsdag skal israelerne stemme til valget til landets parlament, Knesset.

Premierminister Benjamin Netanyahu går efter at vinde sit fjerde valg i træk. Det kan gøre ham til den længst siddende regeringsleder i landets historie.

Den 69-årige regeringschef ligger dog side om side med sin største udfordrer i meningsmålingerne.

Benny Gantz står i spidsen for en ny samling af centrum-venstre-partier, den blåhvide alliance. Den står til at blive omtrent lige så stor som Netanyahus Likud-parti.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Gantz har ligesom Netanyahu en fortid i militæret. Det er kun fire år siden, at han var chef for den israelske hær, og han praler åbent med sine bedrifter over for de palæstinensiske Hamas-militante i krigen i 2014.

Men i andre spørgsmål forsøger han at skille sig ud fra den konservative premierminister ved at være midtsøgende.

Benny Gantz lover blandt andet, at han kan samle et splittet israelsk folk og slå hårdt ned på korruption.

Den sidste udtalelse er med slet skjult hentydning til de anklager om bestikkelse og bedrag, der i øjeblikket hænger over premierministerens hoved.

Kort før valget har Netanyahu dog muligvis også hevet en vigtig kanin op af hatten.

Torsdag fik han nemlig overrakt en kiste med liget af en soldat, der har været savnet siden et slag i Libanon i 1982.

Zachary Baumels lig blev fundet af russiske styrker og overleveret ved et møde mellem Netanyahu og Ruslands præsident, Vladimir Putin.

At få døde soldater hjem fra udlandet er en vigtig sag i Israel, så begivenheden kan blive udlagt som en sejr for premierministeren.

Derudover meddelte han lørdag, at han vil annektere jødiske bosættelser på den besatte vestbred, hvis han vinder valget.

Det kan blive dødsstødet til idéen om en tostatsløsning - hvor Vestbredden skulle være kernen i en fremtidig palæstinensisk stat.

Det er et stort, men ikke særligt overraskende skridt. Det vurderer Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Det er midt under en valgkamp, hvor Netanyahu måske er en smule usikker på, om han bliver genvalgt. Så han fisker efter stemmer fra højrefløjen, siger hun.

/ritzau/