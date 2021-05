Der er foreløbig fundet resterne af 24 lig på en tidligere politimands grund i El Salvador, men myndighederne frygter, at der kan komme flere til.

Og mod 40 ofre kan være begravet i den 51-årige Hugo Ernesto Osorio Chavez' have. De fleste af dem formodes at være kvinder.

Det er muligvis tegn på en samling af mordere, der har eksisteret i et årti. Det skriver Sky News.

Hugo Chávez' hjem ligger på stedet, hvor de hemmelige grave er blevet opdaget. Han er blevet anholdt og sigtet for mordene på en 57-årig kvinde og dennes datter på 26 tidligere på måneden.

Denne kvinde, Marleny Barrientos, viser et billede af sin søn, som forsvandt for seks år siden. Nu frygter hun, at han ligger begravet sammen med de andre ofre. Foto: JOSE CABEZAS

Den 51-årige, som tidligere har været undersøgt af myndighederne for seksuel kriminalitet, har allerede indrømmet, at han dræbte de to kvinder.

Efter han blev anholdt, er haven i hans hjem i Chalchuapa, der ligger 80 kilometer fra hovedstaden San Salvador, blevet gennemsøgt.

Først fandt de resterne af 14 kroppe, fordelt i otte grave. Nogle af kroppene har været begravet i to år.

Familier til de savnede, som frygtes at være blandt ofrene, samledes ved ejendommen, hvor politiet satte afspærringer op.

Politiet arbejder på Hugo Chávez hjem i Chalchuapa. Foto: AFP PHOTO / NATIONAL CIVIL POLICE

El Salvadors justitsminister, Gustavo Villatoro, siger, at hullerne på gravene er så dybe, at der må have været mere end én person til at grave ligene ned. Mindst ti personer er anholdt i sagen.

Hugo Chávez blev fyret fra politiet i 2005, og han tilbragte fem år i fængsel. Så det er muligt, at han har dræbt mennesker i over et årti.

Politidirektøren i El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, siger:

»Han har fortalt os, at han fandt ofrene på de sociale medier. Han lokkede dem med at komme til USA, hvilket er en drøm for mange.«

»Nu er psykopaten blevet anholdt, og jeg regner med, at 99 procent af dem, der hjalp ham, også sidder bag tremmer.«