Mere end 170 brandmænd kæmper med at slukke en brand på en politistation i London, skriver Sky News.

Taget er onsdag gået helt i brand, siger Londons brandvæsen ifølge mediet.

Brugere på X har delt videoer, der angiveligt viser hændelsen.

Forest Gate Police Station in London, England (UK) is on fire.



Many speculations are to the cause. Arson is the leading theory.

Depending if the suspect fits narrative will determine if this story gets quashed.



Over 30 firefighters are on scenepic.twitter.com/OTwa5C71lV — sonofabench (@therealmrbench) March 6, 2024

Ifølge politiet er det bygningens tredje sal, der er gået ild i.

Det lyder, at man ringede til beredskabet klokken 16.17 lokal tid, og det ventes, at man vil arbejde på stedet ud på aftenen.

Londons borgmester opfordrer borgere til at holde sig fra området og holde vinduer og døre lukkede, skriver Sky News.