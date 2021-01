Vicepræsident Kamala Harris stjal rampelyset under Joe Bidens indsættelse. Hun er fuldbyrdelsen af den moderne amerikanske drøm og et uhyre behageligt menneske, fortæller en kvinde, der har mødt hende, til B.T.

»Jeg blev fortryllet af hendes væsen, hendes åbenhed og ydmyghed. Hun var så detaljeorienteret og opsat på at hjælpe med at gøre en forskel. Det var virkelig inspirerende at arbejde sammen med hende,« fortæller Vanessa Rosado, der i 2019 mødte Kamala Harris ved et event i Boston, hvor de tilbragte lang tid sammen og diskuterede, hvordan man kan gøre hverdagen bedre for de svagest stillede amerikanere.

»Hun var jo allerede en politisk stjerne, men hun virkede ikke sådan. Hun fik mig til at føle, at jeg var den eneste person. I rummet. Hun lyttede og spurgte og var dybt koncentreret på en måde, jeg slet ikke havde forventet.«

Nu har Kamala Harris indtaget Washington. Hun ankom til Det Hvide Hus akkompagneret af The Howard University Show Band med både dansere og fuld musik.

Kamala Harris blev først uddannet på Howard University i Washington. Et universitet, hvor der hovedsagelig går sorte studerende.

Efterfølgende studerede hun jura på University of California. Da hun var færdig, blev hun advokat og siden den første kvindelige og den første ikke-hvide anklager i San Francisco og endelig den første ikke-hvide statsanklager i Californien.

Hun har også været den første og eneste ikke-hvide kvindelige senator, og nu er hun såvel den første kvindelige som den første ikke-hvide vicepræsident. Det er en bemærkelsesværdig præstation, og mange spår, at Kamala Harris også bliver præsident.

Hendes ligefremme og ubesværede facon og åbenlyse talegaver har præget valgkampen, og hun vurderes at have haft stor indflydelse på den rekordhøje tilslutning fra sorte amerikanere, som var med til at sikre Demokraterne både sejr ved præsidentvalget og ved omvalget til senatet i Georgia. Her opnåede Demokraterne som bekendt 50 procent i Senatet – vel at mærke med Kamala Harris som den afgørende stemme. Dermed har Joe Biden og Kamala Harris flertal i begge Kongressens kamre.

»Hun er så selvsikker. Jeg har kendt hende i mange år. Jeg mødte hende engang til frokost i Harlem. På den samme restaurant spiste jeg for nu snart mange år siden frokost med Barack Obama. Dengang blev der taget et billede, som siden har gjort restauranten berømt. Hun sagde til mig: 'Jeg vil sidde ved præcis det samme bord, og jeg vil også have taget et billede'. Hun vidste, hvad hun ville. Det ved hun stadig. Hun bliver USA's første kvindelige præsident,« sagde Al Sharpton, borgerrettighedsforkæmper og præst, på MSNBC torsdag.

I de amerikanske medier debatterer man lige nu, hvorvidt Joe Bidens regering vil gå i krig mod oppositionen eller vil forsøge at skabe en gensidig forståelse. Vanessa Rosado mener, at Kamala Harris er både kriger og healer.

»Hendes uddannelse og alt det, hun har været igennem som farvet kvinde med ambitioner, har helt sikkert gjort hende til kriger. Hun bliver ikke intimideret af nogen eller noget. Men den varme, jeg oplevede sammen med hende, fortæller mig, at vi har med en politiker at gøre, som brænder for sine politiske sager. Hun er ægte, ikke bare en karrierepolitiker.«

Joe Biden har ladet forstå, at Kamala Harris vil blive en både aktiv og magtfuld vicepræsident. Hendes mærkesager er et opgør med de amerikanske immigrationslove, der medfører, at millioner af mennesker lever uden rettigheder i USA.

Hun er selv barn af to indvandrere. Hendes indiske mor mødte hendes jamaicanske fart på Berkeley Universitetet i Californien. Begge var borgerretsforkæmpere, og Kamala Harris anses for at være progressiv og politisk til venstre for Joe Biden.

»Jeg er opdraget af en mor, som hele tiden sagde til mig: 'Kamala, du kan blive den første til at opnå en masse ting. Det er din opgave at sørge for, at du ikke bliver den sidste'. Det er sådan, jeg har det nu. Det er det, jeg vil kæmpe for,« sagde Kamala Harris for nylig i tv-programmet 'Good Morning America'.

Vanessa Rosado er sikker på, at Kamala Harris' livserfaringer vil præge hende som vicepræsident.

»Hun kommer til at kæmpe de svages sag. Især de fattige sorte og latino-familiers sag. Vi diskuterede meget begrebet lighed, det går hun meget op i. Det, at alle skal have lige mulighed for at klare sig godt i samfundet. Hendes baggrund som indvandrerbarn vil hjælpe hende med at forstå, hvor stort dette problem er i USA i dag. Hun forstår det på en måde, som andre politikere ikke gør. Fordi de lever i en anden verden,« siger Vanessa Rosado til B.T.