De kriminelle bruger i stigende grad digitale muligheder til at sælge narko til EU's borgere, viser rapport.

Der bliver årligt købt narko for mindst 224 milliarder kroner i EU.

Det fremgår af en rapport fra EU's særlige agentur for overvågning af narkotikaområdet, der bliver udgivet hvert tredje år.

Handlen med narko er ulovlig, og derfor er tallet behæftet med usikkerhed.

Rapporten udkommer hvert tredje år. I den seneste fra 2016 blev den årlige handlen med narko opgjort til mindst 180 milliarder kroner.

Omkring 39 procent af markedet udgøres af cannabis, 31 procent er kokain, 25 procent er heroin, mens de sidste fem procent er amfetamin og mdma.

Markedet bliver beskrevet som mere komplekst og dynamisk end tidligere.

De kriminelle bruger i stigende grad muligheder online til at sælge via sociale medier og darkweb - kendt som "det mørke internet".

De kriminelle bruger krypterede smartphones, ulovlige skydevåben og falske dokumenter som led i deres aktiviteter.

I rapporten rejses der bekymring om, at narkoen i stigende grad finder vej til Europa via skibe og fly. Der kommer også mere med posten og i pakker.

Agenturet nævner droner som en teknologi, der i fremtiden kan blive en løsning til at fragte narko, som man skal være opmærksom på.

Direktøren for EU's narkoagentur, Alexis Goosdeel, mener, at rapporten bør få advarselslamperne til at blinke hos politikerne.

- Denne rapport er et klart signal til de politiske beslutningstagere om at tage fat på det hurtigt voksende narkotikamarked, der bliver stadig mere globalt, sammenhængende og digitalt.

- Den meget store produktion af narkotika i og uden for EU fører til en høj tilgængelighed af naturlige og syntetiske stoffer, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/