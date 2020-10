Det var ikke kun Trump selv, der fik opmærksomhed, da han natten til fredag holdte vælgermøde i Miami.

Også en af Donald Trumps støtter – en kvinde iført rødt mundbind – har skabt debat på sociale medier i kølvandet på vælgermødet, som blev sendt live på tv-kanalen NBC.

Kvinden, som under vælgermødet sad lige bag den amerikanske præsident, gestikulerede nemlig kraftigt under hele interviewet.

Hun nikkede blandt andet entusiastisk af flere af Donald Trumps udtalelser, lavede 'thumbs-up' og rystede på hovedet, når præsidenten fik kritiske spørgsmål af værten, Savannah Guthries.

'Hvordan har Trump klaret at skaffe den kvinde, som sidder og nikker for ham i baggrunden hele tiden,' skriver NBCs kommentator, Howard Fineman blandt andet på Twitter.

Og kommentatoren er langt fra den eneste, som undrer sig. Flere tusinde Twitter-brugere diskuterer kvinden under hashtagget noddingwoman (nikkende kvinde, red.).

Flere påstår, at Trumps kampagne har plantet kvinden i baggrunden med vilje, selvom alle tilskuere i studiet skulle forestille at være vælgere, der endnu ikke har besluttet sig for, hvem de skal stemme på.

'Jamen jamen jamen - uafklaret vælger? Helt sikkert - prøv plantet!, skriver en bruger ved navn Aaron Chisena.

Her ses Donald Trump og værten Savannah Guthrie over for hinanden til vælgermødet natten til fredag. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Her ses Donald Trump og værten Savannah Guthrie over for hinanden til vælgermødet natten til fredag. Foto: CARLOS BARRIA

En anden skriver: 'Den nikkende kvinde var anbragt der med vilje. Trump kan ikke foretage sig noget, uden det er koordineret propaganda.'

De påstande er dog lige lovlig konspiratoriske, mener flere brugere. Blandt andet en, som skriver:

'Jeg vil ikke lyve. Det faktum at den skøre venstrefløj ikke kan acceptere, at en sort kvinde er for Trump, er ret racistisk.'

Trump-supporteren fik så meget opmærksomhed under vælgermødet, at flere medier iværksatte en jagt på kvindens identitet. Blandt andet avisen Miami Herald, som hurtigt kunne konstatere, hvem den nikkende kvinde er.

Der viser sig nemlig at være tale om en advokat og Trump-aktivist ved navn Mayra Jolie, som er Miamis selvudnævnte 'selfie-minister.'

For to år siden, stillede Mayra Jolie selv op til kongressen og lagde dengang ikke skjul på, at hun støttede Trumps politik.

Det stod da også klart efter vælgermødet natten til fredag, hvor hun sendte live på sin Facebook-profil.

»Vi støtter dig! Du er den bedste,« sagde Jolie efter mødet til Trump, som svarede: Hvor er du fra?«

Mayra Jolie fortalte, at hun er fra den Den dominikanske republik, men er amerikaner, og den amerikanske præsident sluttede deres korte ord-udveksling med ordene: »Jeg sætter pris på støtten.«