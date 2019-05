De seneste dage har flere portugisiske og britiske medier skrevet, at portugisisk politi har en konkret mistænkt i sagen om Madeleine McCann. Hun forsvandt sporløst fra en ferielejlighed i Portugal i 2007.

Stadig flere detaljer om den mistænkte ser nu dagens lys.

Flere britiske medier navngiver søndag den mand, som portugisisk angiveligt ser nærmere på efter et tip fra Scotland Yard i England.

Der er tale om en tysker, som i dag sidder fængslet i Tyskland – dømt for tre mord på unge drenge i tidsperioden 1992-2001.

Manden er yderligere mistænkt for to drab på unge drenge i Holland og Frankrig i henholdsvis 1998 og 2004, skriver flere medier.

De drab er han dog aldrig blevet dømt eller sigtet for.

Ud over drab har den pædofile tysker gjort sig skyldig i en lang række pædofile overgreb – ofte på feriesteder.

Her har han sneget sig ind til børn i ferielejligheder og telte iført en maske og forgrebet sig på dem.

Madeleine forsvandt sporløst fra sine forældres ferielejlighed i Portugal i 2007.

Noget af det, de britiske medier gør meget ud af, er, at den mistænkte ligner en polititegning af en mand. der opførte sig mærkeligt i området omkring Praia Da Luz, hvor Madeleine McCann forvandt, i tiden omkring hendes forsvinden.

Informationerne om den tyske seriemorder skal dog tages varsomt. Det portugisiske medie Correio da Manha skriver mandag, at den mand, de engelske medier udpeger, ikke er identisk med den mand, politiet efterforsker. Samtidig taler det faktum, at den tyske seriemorders ofre var drenge, imod, at han skulle have dræbt Madeleine.

En talsmand for McCann-familien forholdt sig søndag til de mange skriverier.

Talsmanden bekræfter ikke direkte, at familien har kendskab til, at tyskeren er mistænkt i sagen. Men:

‘Det kan være ham. Han passer på profilen, er kendt som en aggressive pædofil, og han er udlænding. Det er meget muligt og plausibelt, at politiet ser på ham igen, men det kan også være en anden’, siger talsmanden Clarence Mitchell blandt andet i en udtalelse, som flere medier bringer.

Som udtalelsen indikerer, er det ikke første gang, politiet har mistænkt manden for at stå bag Madeleine McCanns forsvinden.

Han er tidligere blevet afhørt i den konkrete sag om Madeleine McCann, men har benægtet al kendskab til sagen.

Madeleine McCanns forældre vil ikke selv forholde sig til de nye oplysninger, da de ikke vil kommentere på detaljer omkring efterforskningen.