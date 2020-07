Joe Biden har tre klare krav til sin kommende vicepræsident. Hun skal være kvinde, let at omgås og vigtigst af alt: Skræmme livet af Bidens modkandidat, Donald Trump.

Ifølge den demokratiske leder Nancy Pelosi bliver Donald Trump altid nervøs i selskab med magtfulde kvinder med skarpe meninger og masser af selvtillid.

Og således må listen over Bidens vicepræsidentkandidater være ren gyserlæsning for Trump: Kamala Harris, Keisha Lance, Elizabeth Warren og Tammy Duckworth.

»Jeg tror aldrig, at valget af en vicepræsident har været så vigtig i amerikansk politik,« siger den amerikanske radiovært, journalist og politiske ekspert, Stephen Henderson til B.T.

3. november skal USA vælge den næste præsident, Donald Trump eller Joe Biden. Foto: JIM WATSON, DOMINICK REUTER - AFP Vis mere 3. november skal USA vælge den næste præsident, Donald Trump eller Joe Biden. Foto: JIM WATSON, DOMINICK REUTER - AFP

I en alder af 78 år vil Joe Biden være historiens ældste, nyvalgte præsident. Hvis Biden således skulle dø eller af anden årsag ikke være i stand til at fuldføre sine første fire år i Det Hvide Hus, vil den kommende kvindelige vicepræsident automatisk blive præsident.

Efter fire år med Donald Trump i topposten er USA desuden politisk splittet som aldrig før. Joe Biden er ifølge avisen The New York Times 'vellidt' uden at være 'mega-populær'. Og det vil således også være op til den kommende, kvindelige vicepræsidentkandidat at tilføre lidt hårdt tiltrængt begejstring til det, NYT kalder Joe Bidens 'lidt for tilbagelænede kampagne'.

»Det er en jobbeskrivelse, der tager kegler,« siger Stephen Henderson og fortsætter:

»Den kommende vicepræsident skal være erfaren men også frisk. Hun skal ramme plet hos demokraternes mere ungdommelige vælgere. Men samtidig skal hun også kunne tiltrække de mere moderate vælgere. Og endelig skal hun, som Joe Biden selv udtrykker det, være 'sympatico' - altså let at omgås.«

USA har aldrig haft en kvindelig vicepræsident. I 1984 var demokratiske Geraldine Ferraro den første kvinde til at stille op som vicepræsidentkandidat for ét af de to store amerikanske partier.

Her er top-fem på Joe Bidens vicepræsident-liste:

Susan Rice, en af Bidens nye favoritter. Rice var bl.a. Obamas FN-ambassadør og Nationale Sikkerhedsrådgiver. Foto: CHRIS KLEPONIS - AFP Vis mere Susan Rice, en af Bidens nye favoritter. Rice var bl.a. Obamas FN-ambassadør og Nationale Sikkerhedsrådgiver. Foto: CHRIS KLEPONIS - AFP

SUSAN RICE (55), Obamas FN-Ambassadør og National Sikkerhedsrådgiver

Ligesom sin potentielle chef, Biden, er Susan Rice meget stærk på det udenrigspolitiske. Dermed kan hun tage over, når Joe Biden skal koncentrere sig om indenrigspolitiske problemer.

Fordel: Nøgtern og professionel.

Ulempe: Susan Rice aldrig har været opstillet til en politisk post. Desuden har Rice tæt forbindelse til Hillary Clinton. Noget, Trump kan udnytte under en eventuel valgkamp.

Atlantas borgmester Keisha Lance. Foto: NICHOLAS KAMM, OLIVIER DOULIERY - Ritzau Vis mere Atlantas borgmester Keisha Lance. Foto: NICHOLAS KAMM, OLIVIER DOULIERY - Ritzau

KAISHA LANCE BOTTOMS (50) Borgmester i Atlanta, Georgia.

Atlantas kvindelige borgmester blev landskendt i forbindelse med coronakrisen og Black Lives Matter-bevægelsen.

Modsat staten Georgias republikanske guvernør, Brian Kemp, rykkede Bottoms nemlig relativt hurtigt med hensyn til nedlukning, ansigtsmaske og andre forholdsregler.

Fordel: Ung og dynamisk

Ulempe: Ingen national og international politisk erfaring

Senator Elizabeth Warren. Foto: David Becker - AFP Vis mere Senator Elizabeth Warren. Foto: David Becker - AFP

ELIZABETH WARREN (70), senator, Massachusetts.

Ud af alle de mulige vicepræsidentkandidater er den forhenværende universitetslærer Elizabeth Warren den mest venstreorienterede.

Warren ønsker offentlig sygesikring til alle amerikanere. Biden foretrækker at udvide den såkaldte Obamacare, der blander privat og offentlig sygesikring.

Fordel: Meget 'Sympatico' - Joe Bidens udtryk for 'let at omgås og holde af'.

Ulempe: Måske for gammel og for venstreorienteret. Biden har talt varmt for 'generationsskifte' i amerikansk politik.

Senator Kamala Harris taler varmt for Joe Biden. Foto: JEFF KOWALSKY - AFP Vis mere Senator Kamala Harris taler varmt for Joe Biden. Foto: JEFF KOWALSKY - AFP

KAMALA HARRIS (55), senator, Californien.

Harris er tidligere topanklager i Californien, og fra senatet hun har masser af erfaring med hensyn til national politik.

Fordel: For Bidens vælgerappel ville Harris' etniske baggrund (Indien og Jamaica) være en fordel.

Ulempe: Tidligere i valgkampen gik Kamala Harris seriøst i flæsket på Joe Biden, som hun anklagede for både racisme og mandschauvinisme.

Senator Tammy Duckworth fra Iliinois. Foto: TANNEN MAURY Vis mere Senator Tammy Duckworth fra Iliinois. Foto: TANNEN MAURY

TAMMY DUCKWORTH (52), senator fra Illinois og dekoreret krigsveteran

Ingen kandidat er sejere end Tammy Ducksworth. Den 52-årige senator fra Obamas hjemstat mistede begge ben og førligheden i højre arm, da hun som pilot i en Blackhawk-helikopter blev skudt ned under krigen i Irak.

Fordel: Som den første asiatisk-amerikanske vicepræsidentkandidat ville hun tiltrække vigtige minoritetsstemmer. Dickworths personlige historie kan tiltrække svingvælgere.

Ulempe: Begrænset national politisk erfaring.