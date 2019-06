Denne hund er med garanti verdens grimmeste - den er nemlig blevet kåret til det ved Verdens Grimmeste Hund-konkurrencen i en udstilling i Petaluma, Californien.

Hundne 'Scamp the Tramp' vandt titlen fredag aften ved den 31. udgave af konkurrencen. Den kæmpede mod 18 - næsten - lige så grimme hunde.

Førstepræmien for hunden og dens ejer, Yvonne Morones, var en rejse til New York og en optræden i tv-programmet 'Today'. Det skriver petaluma360.com.

Desuden får Morones næsten 10.000 kroner i kontanter samt et tilsvarende beløb, som hun kan donere til et dyreinternat.

Desuden giver Yvonne Morones sin hund et nyt navn. Den bliver ikke længere kendt som Scamp the Tramp (vagabonden, red.), men Scamp the Champ (vinderen, red.), fortalte ejeren, efter at hendes hund var kåret som vinder af konkurrencen.

De fleste af hundene er tidligere forladte hunde, der er blevet reddet af hundeelskere. Også Scamp var en reddet hund, der ellers levede på gaden.

»På vejen hjem indså jeg, at jeg havde valgt rigtigt,« sagde Yvonne Morones. Det skriver news.com.au.

»Der var vi, to fremmede i en bil på vej hjemad til en ny start. Bob Marley spillede 'One Love' og jeg så over på lille Scamp, hvis hoved hoppede af glæde. Det var, som om han havde fundet sit hjem for evigt.«

Wild Thang, en treårig pekingeser, blev nummer to i konkurrencen. Foto: JOSH EDELSON

Arrangørerne bag konkurrencen siger, at den også handler om at skaffe bevidsthed om de reddede hundes krav.

»Dommerne kigger også efter specielle ting, som hængende tunger og savlen. Jo mere, jo bedre,« sagde Cindy Gentry.

Tilskuerne gik nærmest bersærk, da hundene marcherede hen over scenen, og de skreg deres navne højere, end konferencieren kunne tale over højttalerne.

Selv dommerne havde svært ved at vælge mellem de mange hunde. De måtte indskrænke valget til fire hunde og lod så de forsamlede vælge vinderen.

Rascal Deux, en naturligt hårløs hund, med et spøjst ansigt, klarede sig ikke blandt de fire bedste hunde i konkurrencen. Foto: JOSH EDELSON

Bedømt på styrken af råb og skrigen blev Scamp erklæret vinderen.

Meatloaf, en bulldog fra Sacramento, var den første af de fire til at ryge ud og sluttede på fjerdepladsen. Tostito, en chihuahua fra Maine, røg derefter ud.

Den sidste hund, der forlod konkurrencen som nummer to, var Wild Thang, en pekingeser fra Los Angeles.

Selv taberne fik noget ud af konkurrencen, siger Dane Andrew, hvis hund, Rascal Deux, ikke klarede det til de sidste fire.

Grendol, en pittbull, går på scenen i Petaluma. Foto: JOSH EDELSON

»Rascal fik et rigtig højt brøl, og det er en dejlig ting,« siger Andrew.

»Det er virkelig derfor, jeg kommer tilbage. Der er i virkeligheden fordi, der er så mange glade folk.«

Desværre var sidste års verdensmester ikke repræsenteret.

Den niårige engelske bulldog, som fik æren i 2018, døde uheldigvis et par uger efter at være blevet kåret til Verdens Grimmeste Hund.

Himisaboo, en rødhovedet Weiner af mixed race, går på scenen i Petaluma. Foto: JOSH EDELSON

Denne hund med navnet Tee Tee gør klar til konkurrencen. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Hunden Puka, som har en ganespalte, ved starten på konkurrencen. Foto: JOSH EDELSON