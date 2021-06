De kaldte hende 'Kvinden, der forsvandt'.

Amerikanske Denise Huskins blev bortført, voldtaget og holdt fanget i flere dage, men da hun slap fri fra sin kidnapper, blev hun anholdt af politiet.

»Jeg var lige sluppet ud af fangenskab, blot for at stå overfor risikoen for at blive smidt i en fængselscelle.«

I dagene efter hendes frigivelse flød de amerikanske medier over med overskrifter om virkelighedens 'Gone Girl'.

Nu har hun og hendes mand skrevet bogen 'Victim F' om sagen, fremgår det af flere amerikanske medier. Blandt dem New York Post.

Måske har du læst Gillian Flynns bestseller fra 2012, 'Kvinden der forsvandt' (på engelsk 'Gone Girl', red.), eller set filmen med Ben Affleck i hovedrollen, hvor hans smukke hustru iscenesætter sin egen kidnapning:

En ung kvinde forsvinder fra sit hjem under mystiske omstændigheder, og mistanken retter sig straks mod hendes mand.

I løbet af efterforskningen viser det sig, at hans hustru har planlagt sin egen bortførelse, og hendes sande jeg og temmelig dunkle fortid bliver lidt efter lidt afsløret.

Det lyder som plottet til en krimi, og det er det jo så også.

Men det var faktisk også det virkelighedens mareridt, som den nu 35-årige Denise Huskins og hendes jævnaldrende kæreste Aaron Quinn gennemlevede tilbage i 2015, da de en nat blev udsat for et hjemmerøveri, og Denise blev bortført.

Politiet rettede nemlig straks mistanken på Quinn, som i første omgang blev sigtet for drab, og som om det ikke var nok:

Da hendes kidnapper endelig satte hende fri efter 48 timers mareridt, blev Denise Huskins anholdt og anklaget for selv at have fingeret det hele.

»Jeg har altid troet, at politibetjente var sat i verden for at beskytte befolkningen, men jeg fandt ud af, hvor hurtig retssystemet kan vende sig mod dig,« fortæller Aaron Quinn nu til New York Post.

»De har tunnelsyn og er fuldstændig overbeviste om, at du lyver,« tilføjer han.

Mareridtet begyndte ved tretiden en nat i marts for seks år siden, da parret vågnede ved, at der var en fremmed i huset:

»Vågn op. Dette er et røveri,« sagde en stemme.

Begge blev de bedøvet, og Denise blev smidt ind i gerningsmandens bil og kørt flere timer væk.

I de 48 timer, hendes fangenskab varede, blev hun både medicineret og udsat for voldtægt.

»Jeg var overbevist om, at jeg ville blive dræbt, men jeg følte også, at jeg blev nødt til at bevare roen. Det føltes, som om jeg var på randen af hysteri, og hvis jeg gav los for det, ville jeg aldrig vende tilbage,« siger hun til avisen.

Imens blev hendes kæreste truet med, at Denise ville blive dræbt, hvis han gik til politiet, og gerningsmaden forsøgte at presse ham til at betale en løsesum.

Tilbage i sikkerhed tilbød politiet hende immunitet, hvis hun indrømmede, at det hele var et setup, men Denise Huskins afslog.

»Jeg holder meget af min familie, og at tro, at jeg ville udsætte dem for alt dette, blot for 15 minutters berømmelse, giver ingen mening,« siger hun i dag.

Parret er i dag gift og har en datter på 14 måneder, men i årevis vågnede de hver nat klokken tre. Præcis på det tidspunkt, hvor kidnapperen brød ind i deres hus den martsnat.

Mens sagen var på sit højeste og blev dækket massivt i medierne, blev Denise Huskins svinet til på de sociale medier, hvor brugernes had og afsky over for hende fik frit løb.

Men en dag i august samme år indtraf vendepunktet:

En maskeret røver trængte ind i et hus cirka 60 kilometer væk. Politiet anholdt en mand ved navn Matthew Muller, og i hans bil fandt betjentene Quinns bærbare computer, noget af Huskins hår samt strips og blændede dykkerbriller, som var blevet brugt under indbruddet i marts.

Parret har siden fået en erstatning på 2,5 millioner dollar og en offentlig undskyldning på en e-mail.

»Det blev gjort gennem medierne (undskyldningen, red.), men igen har personligt undskyldt til os,« siger Quinn til New York Post.

Trods frygten for, at eventuelle medgerningsmænd stadig er på fri fod, forsøger de i dag at leve et liv uden frygt.

De arbejder nu begge med at hjælpe andre ofre for kidnapning og seksuelle forbrydelser.