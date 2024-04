I Argentina udklækkes myg tidligere og tidligere.

I Danmark er myg for de fleste en irriterende del af sommeren, men i Argentina har myggene og deres stik sat gang i en alvorlig sundhedssituation.

Landet er nemlig ramt en epidemi af den myggeoverførte virus denguefeber, skriver Reuters.

'Der er ikke noget myggespray,' står der på skiltet ved et apotek i hovedstaden Buenos Aires. Foto: Juan Mabromata/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 'Der er ikke noget myggespray,' står der på skiltet ved et apotek i hovedstaden Buenos Aires. Foto: Juan Mabromata/AFP/Ritzau Scanpix

I 2023/2024 sæsonen er der registreret cirka 233.000 tilfælde af denguefeber, og det er langt flere end rekordåret sidste år, hvor der blev registreret 130.000 tilfælde.

Det skyldes i høj grad udviklingen i, hvornår myggene udklækkes.

Derudover bevæger myggene sig længere sydpå til egne, hvor der normalt ville være for koldt til, at myggene kan overleve.

»De er steder, hvor de bare for få år siden var umulige at finde,« siger Sylvia Fischer, der er forsker ved det videnskabelige forskningsråd (CONICET) i landet.

Ifølge Fischer afspejler de mange tilfælde en bred tendens på kontinentet. Sæsonen for myg er simpelthen blevet længere på grund af generelle temperaturstigninger.

Myndighederne i Argentina er begyndt at sprøjte offentlige områder for at hæmme spredningen af dengue. Foto: Luis Robayo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Myndighederne i Argentina er begyndt at sprøjte offentlige områder for at hæmme spredningen af dengue. Foto: Luis Robayo/AFP/Ritzau Scanpix

Den aktuelle epidemi har medført en akut mangel på myggespray

»Hvis jeg skulle uddrage noget fra det, ville jeg sige, at der er en risiko for, at vi får dengueepidemier måske hvert år,« siger hun ifølge Reuters.

Bliver man smittet med denguefeber, kan det medføre stærke smerter i led og muskler, høj feber, hovedpine opkast og udslæt.

Virussen er meget udbredt i verden, og ifølge WHO lever 40 procent af verdensbefolkning i områder, hvor der er risiko for at blive smittet med denguefeber.