I fremtiden skal vi i Danmark være indstillet på, at vi kan blive ramt af russiske hybridangreb.

Men det er allerede sket flere gange. Både for ganske nyligt og for en række år siden i form af en historie om bordeller med dyr.

Nyheden vakte stor opmærksomhed herhjemme, da den pludselig blev delt på sociale medier tilbage i 2017.

Også i udlandet fik en række medier øjnene op for den spektakulære nyhed.

For kunne det virkelig passe, at Danmark skulle til at åbne sit første dyrebordel, hvor helt almindelige danskere kunne betale sig til sex med alt fra hunde til en række mere eksotiske dyr?

Naturligvis ikke.

Men den nyhed er et bevis på, at Danmark allerede for flere år siden var offer for det, der beskrives som russisk hybridkrig.

Dansk minister nævnt

Historien fra 2017 blev oprindeligt delt i et russisk medie og nåede siden hele vejen til Danmark, hvor man blandt andet kunne læse, at den nuværende danske klimaminister Dan Jørgensen (S) var vild med ideen.

Historien nåede et så stort omfang, at man fra East Stratcom Task Force, der er en EU-enhed til bekæmpelse af netop misinformation, lavede en artikel, hvor overskriften ganske enkelt lød: 'Nej, Danmark er ikke ved at lovliggøre seksuelt misbrug af dyr'.

»Dengang rystede folk lidt på skuldrene over det, og historien forsvandt hurtigt,« siger Flemming Splidsboel, der er Ruslandekspert fra DIIS. Han har længe studeret netop russisk hybridkrig.

Så derfor kunne han godt nikke genkendende til den nyhed, Ritzau kunne udgive i weekenden.

Advarer mod angreb på Danmark

Her kunne man læse to chefer hos danske efterretningstjenester i form af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET) advare om, at truslen for netop russiske hybridangreb mod Danmark stiger.

De udmeldinger kommer på baggrund af en del sager i flere Nato- og EU-lande gennem den seneste tid.

Her har man blandt andet i Tyskland en mistanke rettet mod Rusland i forbindelse med drabet på to ukrainere. I England har man haft en mistanke om, at Rusland står bag planlægningen af et brandattentat i London.

I de baltiske lande – Estland, Letland og Litauen – har man oplevet gentagne hackerangreb, der har lagt offentlige hjemmesider ned.

Og i løbet af de seneste mange måneder har flere lande rundt om Østersøen oplevet gentagne tilfælde af GPS-jamming.

Flere gange alene i marts har Danmark også været ramt.

De danske myndigheder har bekræftet over for B.T., at jammingen er fundet sted. Men de har dog ikke ønsket at sætte en afsender på.

'Det er Rusland'

Det havde den estiske udenrigsminister, Margus Tsahkna, dog ikke problemer med i et nyligt interview med B.T.



»Vores myndigheder har bekræftet, at det er Rusland, der står bag,« sagde Margus Tsahkna om den jamming af GPS, som i månedsvis har ramt ikke bare Estland og de andre baltiske lande, mens også flere lande rundt om den sydlige Østersø – heriblandt Danmark.

Strategien fra russisk side er da også helt klar, fortæller Flemming Splidsboel:

»Der er mennesker i Rusland, som møder på arbejde hver dag og smider en masse falske historier ud. Andre gange er det historier, der allerede ligger derude, som de griber og forsøger at forstærke i eksempelvis Danmark,« forklarer den danske ekspert.

Netop hybridkrig kan dog se ud på mange måder.

Herhjemme er vi blevet ramt af falske historier og GPS-jamming.

Men det kan også gå i den mere fysiske retning, fortæller Flemming Splidsboel.

Andre lande mere udsatte

»Det kan være, at der er russiske aktører, som vil forsøge at klippe ledninger over, men det kan også være sabotage af en jernbane, som bruges til transport fra virksomheder eller fabrikker, der producerer ting til Ukraine,« siger Flemming Splidsboel.

Endnu er Danmark ikke blevet ramt af russiske hybridangreb i samme omfang som mange andre europæiske lande.

Og det kommer formentlig heller ikke til at ske.

»Der er andre lande, som er mere interessante for Rusland at udføre hybridangreb mod. Tyskland, Frankrig, England, Finland, Sverige og Estland, Letland og Litauen er bare nogle af dem, tæt på os,« siger Flemming Splidsboel.

Alligevel skal vi være klar på, at der kan komme flere russiske hybridangreb i fremtiden.

»Det er vigtigt at kommunikere om det, og at borgerne er bevidste om det,« siger Anders Henriksen fra PET til Ritzau.