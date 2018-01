- Jeg står ved min kritik, men jeg undskylder, hvis jeg har krænket ofre, skriver den 74-årige Deneuve.

Paris. Den franske filmstjerne Catherine Deneuve siger i et indlæg på avisen Liberations hjemmeside søndag, at hun ikke har haft nogen hensigt om at fornærme ofre for sexchikane med et åbent brev om MeToo-bevægelsen.

- Jeg står ved, at jeg har underskrevet det åbne brev, skriver Deneuve om en meningstilkendegivelse, der kritiserer MeToo-bevægelsen for at føre an i en heksejagt på mænd.

- Men jeg undskylder, hvis jeg har krænket ofre for seksuelle krænkelser, skriver hun og tilføjer:

- Jeg udtrykker min dybeste medfølelse for alle ofre for disse afskyelige handlinger, som kan have følt sig angrebet af det åbne brev i Le Monde. Det er til dem og til dem alene, at jeg undskylder.

En række feminister og en kvinde, som stod frem med voldtægtsanklager mod den faldne hollywoodproducent Harvey Weinstein, er gået skarpt i rette med Deneuve.

Det skete efter den legendariske filmskuespiller sammen med flere end 100 andre kvindelige skuespillere, forfattere, kunstnere og akademikere underskrev et åbent brev, som advarer mod puritanisme i MeToo-bevægelsen.

I brevet erklærer kvinderne, at mænd skal have lov til at "lægge an" på kvinder.

Men den italienske filmskuespiller Asia Argento, som var blandt de første, der stod frem med beskyldninger mod Weinstein, har taget til genmæle:

- Deneuve og andre franske kvinder fortæller verden, hvordan deres indre misogyni (kvindehad, red.) har virket på dem som det hvide snit i en grad, hvor der ikke er nogen tilbagevenden.

Sammen med andre antyder hun, at erklæringen fra Deneuve og de 100 andre kvinder forsøger at forsvare voldtægt.

- At sige, at MeToo er puritansk og drevet af et had mod mænd, er at udvise foragt over for ofrene for misbrug og sexchikane, siger feministerne, som beskylder de franske kvinder for at ville lægge låg på MeToo-bevægelsen.

Den 74-årige Deneuve har en flere årtier lang filmkarriere i Frankrig bag sig. Hun betragtes som en af fransk films største kvindelige filmstjerner nogensinde.

I 2017 opstod MeToo-bevægelsen, hvor kvinder er trådt frem og har talt om sexchikane og seksuelle overgreb efter anklager mod filmproducent Harvey Weinstein.

/ritzau/AFP