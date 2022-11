Lyt til artiklen

De mange optagelser har den seneste tid kraftigt antydet, hvad der foregår.

Herpå kan man se droner smide bomber ned over russiske soldater på østfronten i Ukraine. De ligger sammenkrøbne i skyttegrave og reagerer nærmest ikke på hverken dronerne eller eksplosionerne midt iblandt dem.

»De chokerende videoer, der har cirkuleret online i de seneste uger, fortæller en tragisk historie,« som Forbes skriver.

For vinteren har tilsyneladende allerede sat et voldsomt præg på de russiske soldater.

Ifølge Forbes indikerer passiviteten i skyttegravene, at de russiske soldater er ramt af hypotermi – altså en alt for lav kropstemperatur forårsaget af voldsom nedkøling. Udløst af dårlig eller ligefrem manglende vinterudrustning kombineret med udendørs ophold i skyttegrave, hvor de er ubeskyttet mod vejr, vind og de snigende frostgrader.

»Når man er våd, sulten og udsat for nattefrosten, tager det ikke lang tid at blive ramt af hypotermi. En dårlig nat er nok. Og selv moderat hypotermi kan skabe forvirring, nedsatte reflekser og tab af motoriske evner,« skrive Forbes:

»Hvilket kan forklare dronemassakrerne, der senest har udspillet sig ved østlige byer som Svatove, Pavlivka og Bakhmut.«

Det er på sociale medier, at videoerne af droneangrebene har floreret i de seneste mange dage. B.T har set flere af dem, men gengiver dem ikke i denne artikel.

Det skal selvfølgelig siges, at det ikke vides med sikkerhed, at de russiske soldater lider af hypotermi.

Men det er tydeligt, at de ikke reagerer synderligt på hverken ankomsten af dronerne eller på de bomber, der lander imellem dem. Ved flere tilfælde kravler de lidt rundt, men uden at gøre de store flugtforsøg.

Sikkert er det dog, at det i den kommende tid bliver endnu koldere på den ukrainske østfront. Vejrudsigter for eksempelvis Donetsk viser, at temperaturerne vil balancere på grænsen til frysepunktet om dagen, mens der vil være vedvarende nattefrost.

Fra den kommende weekend vil der være minusgrader døgnet rundt og ned mod tocifrede minusgrader om natten.

I så fald vil det ikke længere kun være de ukrainske droner og bomber, der slår de russiske soldater ihjel.

»Forvent at mange, mange flere russere vil fryse ihjel i takt med, at vejret bliver værre,« skriver Forbes.