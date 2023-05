I månedsvis har den været rygtet på vej. Men den ukrainske forårsoffensiv lader fortsat vente på sig.

Selvom det umiddelbart lyder som en dårlig udvikling for Ukraine, så er det præcis det modsatte, mener dansk ekspert.

På trods af, at den igen og igen har fået tilnavnet 'forårsoffensiven', så tyder flere og flere ting – ikke mindst datoen – på, at den i stedet bliver en ukrainsk sommeroffensiv.

Og det er godt. For Ukraine har som udgangspunkt god tid. Og bør tage sig god tid.

Det er dommen fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

»Ukraine skal ikke igangsætte offensiven, før de er klar. Jo længere de venter, desto bedre er deres mulighed for succes,« forklarer han.

Årsagen er egentlig ganske logisk.

Ukraine har fået enorme mængder udstyr, våben, kampvogne og træning fra Vesten. Det tager tid.

For at være mest effektiv, skal de ukrainske soldater kunne bruge udstyr og træning korrekt.

Men andre ord er mere tid ikke nødvendigvis en dårlig ting for Ukraine, forklarer Peter Viggo Jakobsen.

»Det ligner mere en sensommeroffensiv. Vinduet for en ukrainsk offensiv er åbent helt ind til efteråret, hvor det bliver fugtigt igen. Så kan Ukraine blive ved med at samle våben og træne deres soldater,« siger den danske ekspert.

»Ulempen ved at vente er værst for Rusland. Deres udstyr bliver værre. De er ved at skrabe bunden af deres udstyr, missiler og kampvogne. Imens får Ukraine mere og mere godt udstyr,« uddyber han.

Ukrainske soldater i gang med at blive trænet ikke langt fra Lviv i den vestlige del af landet. Foto: Efrem Lukatsky/AP/Ritzau Scanpix

Men giver mere tid før en offensiv ikke Rusland bedre mulighed for at grave sig ned?

»Rusland har allerede gravet mange skyttegrave. Flere steder har de op til syv forsvarslinjer på plads. De kan ikke blive ved med at grave,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»Samtidig bliver ukrainske soldater trænet i udstyr og våben, som kan række ind over de russiske forsvarslinjer som eksempelvis Storm Shadow-missilerne fra England,« uddyber han.

Fra den danske eksperts stol er hastighed i forhold til den kommende ukrainske offensiv ikke det vigtigste for præsident Volodymyr Zelenskyj.

Det er noget andet og potentielt meget mere afgørende.

»Ukraine skal være sikker på succes, inden de går i gang. For mislykkes den, kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt vi stadig skal støtte dem med våben,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Hvad præcis en ukrainsk succes vil være, står ikke klart.

Og det er ikke sikkert, det vil tage samme form som Ukraines succesfulde modoffensiv sidste år, hvor Kharkiv-området blev rømmet for russiske tropper, og Ukraine vandt dele af Kherson-regionen tilbage i den sydlige del af landet.

Men Ukraine bliver formentlig nødt til genvinde tabt territorium, mener den danske ekspert.

»Ukraine skal genvinde noget land. Det bliver de nødt til,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Og så er der en anden ting, der kan være af afgørende betydning.

»Og så skal ukrainske soldater ikke dø i det enorme omfang, som russiske soldater har gjort i Bakhmut,« siger Peter Viggo Jakobsen.