Markedet har mandag svaret igen på fyringen af den tyrkiske centralbankchef fredag og sendt liraen i bund.

Den tyrkiske lira er mandag faldet 17 procent i værdi. Det sker, efter at præsident Recep Tayyip Erdogan har fyret landets centralbankchef.

Fredag aften blev det offentligt kendt, at centralbankchef Naci Agbal havde fået sparket, mindre end fire måneder efter at han var blevet ansat.

Han blev i løbet af weekenden erstattet af Sahap Kavcioglu, der er tidligere lovgiver for det tyrkiske regeringsparti.

I de tidlige handelstimer mandag svarede markedet igen, og liraen faldt til 8,47 per dollar, før den lidt senere steg til 8,09. Fredag kostede en dollar 7,22 lira.

Et præsidentielt dekret fredag gav ingen forklaring på fyringen af Naci Agbal, men dekretet blev offentliggjort, dagen efter at centralbanken torsdag havde hævet renteniveauet med mere end to procentpoint til 19 procent i et forsøg på at bekæmpe inflationen.

/ritzau/AFP