Den 93-årige tyske Joseph Ratzinger, der lod sig pensionere som pave Benedikt den 16., blev syg efter rejse.

Den tidligere pave Benedikt den 16. er blevet alvorligt syg og "ekstrem skrøbelig", efter at han besøgte sin syge bror i Tyskland i juni, skriver den tyske avis Passauer Neue Presse.

Den 93-årige tyske Joseph Ratzinger, der chokerede verden i 2013 ved at lade sig pensionere som pave Benedikt den 16., har blandt andet hudsygdommen rosen i ansigtet, hvilket i perioder giver stærke smerter.

Det skriver den tyske avis, som henviser til oplysninger fra Peter Seewald, som har skrevet den tidligere paves biografi.

- Ifølge Seewald er pave emeritus i dag ekstrem skrøbelig. Hans tanker og hukommelse er skarp, mens hans stemme er for øjeblikket næsten væk, skriver avisen.

Seewald har ifølge medierapporter besøgt Benedikt i Rom lørdag for at præsentere ham for sin biografi.

- Ved mødet var den tidligere pave trods sin sygdom optimistisk, og han erklærede, at hvis han genvinder sit helbred, så vil han formentligt skrive igen, siger han til avisen.

Benedikt besøgte sin syge bror Georg i Tyskland i juni. Det var første gang, at han forlod Italien, siden han trådte tilbage i 2013.

Georg Ratzinger døde to uger senere i en alder af 96 år.

Den tidligere pave bor i dag i et tidligere kloster i Vatikanet. Han har holdt sig ude af offentlighedens søgelys, efter at han som den første pave i 600 år trak sig tilbage af helbredsmæssige grunde.

Pave Benedikt, der var traditionalist i den romersk-katolske kirke, blev efterfulgt af reformisten pave Frans.

