Det kan have reddet tusindvis af liv, at influenzasæsonen har været meget mild syd for ækvator, skriver medie.

Mange lande syd for ækvator har i år registreret rekord få tilfælde af influenza hvis de overhovedet har registreret nogen under coronapandemien.

Det oplyser sundhedseksperter i Australien, New Zealand og flere lande i Sydamerika, skriver The Guardian torsdag morgen dansk tid.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at sundhedssektorer på hele den sydlige halvkugle forberedte sig på den årlige influenzabølge.

Frygten var, at influenzasæsonen sammen med coronavirus ville overvælde hospitaler i mange lande. Men de årlige influenza-tilfælde er altså ikke dukket op skriver The Guardian.

Ifølge mediet skyldes det, at restriktioner mod coronavirus også har virket mod luftvejssygdomme som influenza. Det kan have reddet titusindvis af menneskeliv under pandemien.

Sundhedsdata fra New Zealand viser ifølge The Guardian, at landets læger ikke har registreret et eneste tilfælde af influenza, siden de begyndte at screene patienter for sygdommen i juni.

Sidste år var 57 procent af alle influenzaprøver positive i løbet af samme periode.

På hospitalerne i storbyen Auckland blev det seneste tilfælde af influenza registreret helt tilbage i april.

Også i Australien er antallet af influenzatilfælde faldet dramatisk.

Sidste år registrerede landet over 131.000 tilfælde af influenza i vintermånederne juli og august. I år er tallet 315 i samme periode.

I alt har 40 australiere i år mistet livet med influenza sammenlignet med 950 sidste år.

I Sydamerika og Sydafrika har influenzaraten også været historisk lav.

Det kan ifølge professor Ian Barr, der er vicedirektør for Verdenssundhedsorganisationen, WHO's, center for influenzaforskning, betyde godt nyt for lande på den nordlige halvkugle.

- Du vil stadig se en influenzasæson, men jeg forventer, at den bliver meget mindre intens, siger han ifølge The Guardian.

Ifølge Barr giver situationen også en indikation af, hvordan verdens lande kan bekæmpe influenzapandemier i fremtiden.

- Nu ved vi, at hvis vi har en alvorlig influenzapandemi, så kan vi tage eliminations- eller udelukkelsesmetoder i brug, som Taiwan for eksempel har gjort med covid-19.

