Et fejlslagent USA-eventyr har været med til, at svenske Isabella Löwengrip onsdag har valgt at opsige alle sine ansatte, der arbejder med Löwngrips sociale medier.

Det oplyser stjernebloggeren selv onsdag formiddag.

'Alle ansatte, som har arbejdet med mig og mine sociale medier, er blevet opsagt. Det har været en sørgelig dag på kontoret,' skriver hun i sin blog og fortsætter:

'Jeg er taknemlig for, hvor stærke mine piger er, og vi er opsatte på at få det bedste ud af den sidste tid. Jeg vil gøre alt for at hjælpe dem videre med deres karriere.'

I et interview med svenske Expressen afslører hun, at virksomheden var tæt på at gå konkurs, hvorfor man måtte gå hårdt til værks. Hun vurderer, at hun har oplevet det, som hun selv kalder for et 'influencer-krak'.

29-årige Löwengrip har tænkt sig at fokusere på sit skønhedsbrand og selv administrere sine sociale medier fremfor at køre dem kommercielt, som de har været i længere tid.

Hun ansatte medarbejdere til at gøre netop det, men hun har indset, at der simpelthen ikke er et marked for en virksomhed af den størrelse.

'Jeg er klar over, at man bliver stærkere af ens livserfaringer, men lige nu tænker jeg bare, at det er hårdt at opsige halvdelen af mine ansatte. En ting som jeg ikke ønsker at gøre igen.'

Hun har nemlig også virksomheden Löwengrip Invest, hvor en stor andel af ansatte er blevet opsagt.

Löwengrip har blandt andet medvirket i den svenske version af underholdningsprogrammet 'Vild med dans'.

Privat danner hun par med den norske ejendomsmilliardær Erik Selin.

Den svenske blogger har tidligere været gift med Odd Spångberg, som hun har to børn med.