Max von Sydow, der blandt andet er kendt fra klassikeren "Pelle Erobreren" og gyseren "Eksorcisten", er død.

Den svenske skuespiller Max von Sydow er død i en alder af 90 år.

Det oplyser franske medier ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Max von Sydow er i Danmark særligt kendt for sin rolle i filmen "Pelle Erobreren", der er instrueret af danske Bille August. Han var også nomineret til en Oscar for Bedste Hovedrolle for sin rolle som Lassefar i filmen.

Han var blandt andet også med i filmklassikeren "Det syvende sejl" fra 1957 og gyseren "Eksorcisten" fra 1973.

De senere år har han spillet med i "Star Wars: The Force Awakens" fra 2015, "Game of Thrones" i 2016 og Thomas Vinterberg-filmen "Kursk" fra 2018, hvor han giver den som russisk admiral.

Max von Sydow har på det seneste til daglig boet i Paris med sin franske hustru, Catherine Brelet. Han blev fransk statsborger i 2002.

/ritzau/