Fredag blev hele verden chokeret over nyheden om den blot 28-årige musiker Aviciis død. Også den svenske prins Carl Philip og prinsesse Sofia sørger over nyheden.

Prinseparret havde nemlig et helt særligt forhold til den Avicii, med det borgerlige navn Tim Bergling, som spillede til deres bryllup i 2015, efter prins Carl Philip havde inviteret ham personligt.

»Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at Tim Bergling er gået bort. Vi er taknemmelig for, at vi lærte ham at kende og beundrede ham som artist og den smukke person, han var. Han gjorde vores bryllup uforglemmeligt med sin fantastiske musik. Vores varmeste tanker går til hans familie,« lyder det fra prins Carl Philip og prinsesse Sofia i en udtalelse ifølge Expressen.

Avicii på scenen i Lisabon, Portugal. Den 29. maj 2016. Foto: EPA/JOSE SENA GOULAO Avicii på scenen i Lisabon, Portugal. Den 29. maj 2016. Foto: EPA/JOSE SENA GOULAO

Efter prinsebrylluppet dengang udtrykte Avicii også selv sin begejstring over at være en del af den royale begivenhed.

'Mange tak for en fantastisk oplevelse og for at have mig med til jeres særlige aften. Tillykke til prins Carl Philip og prinsesse Sofia - jeg ønsker jer kun det bedste,' skrev Tim Bergling i 2015 på Instagram efter brylluppet.

Thank you so much for an amazing experience and for having me on your special night. Congratulations Prince Carl Philip and Princess Sofia - i wish you nothing but the best! Et opslag delt af Avicii (@avicii) den 17. Jun, 2015 kl. 1.00 PDT

Det var fredag aften, at Aviciis pressetalsmand oplyste, at den verdensberømte musiker blev fundet død i Muscat, Oman fredag eftermiddag lokal tid.

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Tim Bergling, bedre kendt under kunstnernavnet Avicii, er død,« oplyste pressekontakten Ebba Lindqvist og tilføjede:

»Familien er knust, og vi beder om at vise respekt og lade dem være alene i denne vanskelige tid.«

Den svenske dj Avicii er særligt kendt for sangene 'Hey Brother', 'Wake Me Up' og 'Levels', som strøg til tops på hitlisterne verden over, og han har i mange år været betragtet som en af verdens førende dj's.

Den præcise dødsårsag er endnu ikke offentliggjort.

Avicii under en koncert i New York. Den 28. juni 2014. Foto: Eduardo Munoz Avicii under en koncert i New York. Den 28. juni 2014. Foto: Eduardo Munoz