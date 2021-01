Et af Sveriges største navne inden for teater og scenekunst, Lars Norén, er død efter at have fået covid-19.

Den svenske forfatter og dramatiker Lars Norén er død, 76 år. Det bekræfter hans forlag over for nyhedsbureauet TT.

- Albert Bonniers Forlag har i dag fået den triste opgave af familien at meddele, at Lars Norén døde tirsdag 26. januar 2021 af komplikationer knyttet til covid-19, skriver forlaget i en pressemeddelelse.

Lars Norén er blevet betegnet som et af Sveriges største navne inden for teater og scenekunst og er også blevet kaldt August Strindbergs arvtager.

Han har skrevet skuespil som "Natten är dagens mor", "Personkrets 3:1" og "Kaos är granne med gud".

Han efterlader sig tre børn.

/ritzau/