En af de største søer i Taiwan er kendt for – ikke det azurblå vand – men den unaturlig tørre søbred og den krakelerede bund.

Sun Moon-søen i Nantouamtet er tørlagt, i hvert fald så godt som. Taiwan kæmper med tørke, som regeringen beskriver som den værste i landets historie. Besøgende ved søen siger, at de knap tør tro deres egne øjne.

»Jeg har set rapporter og billeder, men jeg har altid troet, at de havde taget et billede af en lille del af søen,« sagde den 22-årige frøken Deng, som ikke vil opgive hele sit navn.

»Nu forstår jeg, hvor alvorlig tørken er.«

Folk fisker stadig i søen, der er mindsket gevaldigt under den lange tørke i Taiwan. Foto: ANNABELLE CHIH Vis mere Folk fisker stadig i søen, der er mindsket gevaldigt under den lange tørke i Taiwan. Foto: ANNABELLE CHIH En mand fjerner coveret fra statuen 'Nine Frog Stack', som normalt ligger under vand. Foto: ANNABELLE CHIH Vis mere En mand fjerner coveret fra statuen 'Nine Frog Stack', som normalt ligger under vand. Foto: ANNABELLE CHIH På dette foto er det tydeligt at se, hvordan vandet er fordampet under den strenge tørke, der har ramt området. Foto: ANNABELLE CHIH Vis mere På dette foto er det tydeligt at se, hvordan vandet er fordampet under den strenge tørke, der har ramt området. Foto: ANNABELLE CHIH

Folk, som arbejder i den lokale turistindustri, fortæller, at tilstanden for Taiwans største sø påvirker turismen.

»Den største tørke i 56 år har allerede ødelagt nogle ting i havnen, og det påvirker naturligvis turisterne, når vi intet vand har,« siger Wang, der har del i yachtindustrien på søen.

Ingen tyfoner har ramt østaten det sidste år, og det betyder, at der er faldet betydeligt mindre regn. Igen i år er udsigten til regn ikke særlig god.

Desuden oplever Taiwan en usædvanlig varm maj måned. Temperaturen i dele af landet har ligget på omkring 40 grader.