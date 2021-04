50.000 tilskuere samlet til en koncert. I disse coronatider lyder det nærmest absurd, men ikke desto mindre var det, hvad der skete lørdag.

Nærmere bestemt i New Zealand, hvor gruppen Six60 samlede den enorme menneskeskare til koncert.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge mediet er koncerten den største i verden, siden coronapandemien brød ud sidste år.

Mens store dele af verden kæmper med smitteudbrud og yderligere nedlukninger, forholder situationen sig anderledes i New Zealand.

Landet har kontrol med virussen, og derfor er der ikke krav om en meters afstand som eksempelvis i Danmark.

Tal fra Johns Hopkins University viser, at New Zealand i alt har registreret 2.601 coronatilfælde og 26 dødsfald.

Six60 holdt koncerten i Eden Park, der ligger i Auckland.

Six60 Foto: Foto: David Rowland/AP/Ritzau Scanpix

Også AP var til stede ved koncerten, hvor man udover at tale med hungrende koncertgæster talte med guitaristen i Six60, Ji Fraser:

»Det var fantastisk at se, hvor fanatiske folk var og begejstrede over at opleve live-musik og se noget, der kan trække folk ud af et langt og brutalt år.«

»Det var meget specielt.«

I Danmark skal vi dog ikke forvente at se koncerter med 50.000 deltagende lige foreløbigt. Tidligere på ugen slog en ekspertgruppe fast, at større arrangementer, herunder koncerter, med over 10.000 gæster frarådes.

Alle store festivaler, såsom Roskilde Festival, Northside og Tinderbox, kan således ikke afvikles.

