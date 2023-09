Syv år har det været undervejs.

Men i dag landede den længe ventede asteroideprøve fra det dybe rum i ørkenen i den amerikanske delstat Utah.

Og det er simpelthen den største af sin slags, som det nogensinde er lykkes for NASA at hente hjem til jorden.

Det skriver det internationale nyhedsbureau AP.

»Den her indhentning af prøver er virkelig historisk. Det er den største prøve, vi har hentet siden Apollos månesten,« siger Nasa-forsker Amy Simon.

Forskere betrager asteroidprøven midt i ørkenen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Forskere betrager asteroidprøven midt i ørkenen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

For syv år siden i 2016 fløj rumskibet OSIRIS-REx fra jorden og mod asteroiden Bennu, to år efter begyndte den at cirkulere rundt om den farlige asteroide og knap i 2020 lykkes det at indsamle en prøve fra den.

Og det er den prøve, der nu er landet på jorden.

Forskere håber, at prøven kan indeholde informationer om, hvordan vores solsystem begyndte.

Asteroiden Bennu menes at have ramt jorden i begyndelsen af vores planets liv, og denne kollision skulle blandt andet have bragt elementer som vand.

Asteroiden er også interessant for forskere, da der er en risiko for, at Bennu endnu en gang kan kollidere med jorden i fremtiden.

Missionen til Bennu har kostet 1 milliard dollar svarende til cirka syv milliarder danske kroner.

Rumskibet vil nu flyve tilbage til Bennu og fortsætte sin cirkulation om asteroiden.