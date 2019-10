Den 49-årige advokat fra Wilmington Hunter Biden er mod sin vilje blevet viklet ind i Donalds Trumps magtkamp.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Bidens søn, Hunter Biden, er blevet USA's præsident Donald Trumps nye fjende.

Den 49-årige, stille advokat og lobbyist fra den lille by Wilmington uden for storbyen Philadelphia har aldrig søgt rampelyset og har kæmpet med en afhængighed af både alkohol og narkotika.

Men den seneste måned har Hunter Biden kunnet se sit navn i stort set alle medier, fordi han er blevet viklet ind i sin fars kamp om præsidentembedet mod Donald Trump.

Det har altid været Joe Bidens ældste søn, Beau Biden, der søgte offentlighedens lys. Først blev han statsanklager og senere justitsminister i staten Delaware, hvilket var den naturlige vej ind i politik.

Men i 2015 døde Beau Biden af kræft i hjernen.

Den et år yngre bror, Hunter, blev også advokat, men han valgte at arbejde i den private sektor for kreditkortfirmaet MBNA.

Senere blev han lobbyist for universiteter og teknologifirmaer, men da hans far blev valgt som vicepræsident under Barack Obama i 2008, indstillede han lobbykarrieren.

I stedet åbnede han et konsulentfirma, der skulle hjælpe udenlandske virksomheder blandt andet i Kina og Ukraine.

Torsdag øgede Trump presset på Hunter Biden og bad Kina og Ukraine om at undersøge Hunters Bidens arbejde i de to lande.

Trump anklager Hunter Biden for korruption, men har ikke kunnet fremlægge beviser.

Anklagerne har fået Joe Biden til at anklage Trump for magtmisbrug. Samtidig har formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, indledt en rigsretsproces mod Trump.

I et interview med det amerikanske magasin The New Yorker tidligere på året fortalte Hunter Biden om sine forsøg på at komme ud af afhængigheden af narkotika og alkohol.

Hunter Biden missede blandt andet sin fars første vælgermøde, efter at han havde indledt sin præsidentvalgkamp i maj 2018.

- Jeg har aldrig misset et af min fars vælgermøder. Det var hjerteskærende for mig, sagde han i interviewet.

- Det tager livet af mig og min far. Far siger "sørg for at være der", og mor siger "sørg for at være der", men for hvilken pris, siger Hunter Biden.

/ritzau/Reuters