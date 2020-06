Zafón, der er en af de mest læste spanske forfattere, er især kendt for bogen "Vindens Skygge".

Den verdensberømte, spanske forfatter Carlos Ruiz Zafón er død. Han blev 55 år gammel.

Det oplyser hans forlag, Planeta, skriver nyhedsbureauet AFP.

Carlos Ruiz Zafón, der især er kendt sin internationale bestseller "Vindens skygge", er en af de mest læste, nutidige spanske forfattere.

Han døde fredag i sit hjem i Los Angeles, efter at han ifølge spanske medier har lidt af en kræftsygdom de seneste to år.

- I dag er Carlos Ruiz Zafón død, en af de bedste nutidige romanforfattere. Vi vil huske dig for evigt, Carlos, skriver Planeta på Twitter.

Zafóns bøger er ifølge The Guardian oversat til mere end 40 forskellige sprog, og forfatteren har vundet flere priser for sine værker.

På verdensplan har Zafón solgt mere end 38 millioner eksemplarer af sine bøger.

Alene "Vindens skygge" fra 2001 er blevet solgt i mere end 10 millioner eksemplarer.

Zafóns engelsksprogede forlag, Weidenfeld & Nicolson (W&N), skriver på Twitter, at det er "dybt berørt" over dødsfaldet.

- W&N er meget stolt af at have udgivet en så dygtig forfatter, hvis fortællinger har givet millioner af læsere glæde, og som fortsat vil inspirere og henrykke fremtidige generationer, skriver forlaget.

"Vindens Skygge" er den første bog i serien "De Glemte Bøgers Kirkegård". Den sidste bog i serien, "Åndernes Labyrint", udkom i 2016 - to år før Zafón blev ramt af kræft.

I en pressemeddelelse citerer forlaget Planeta et uddrag af "Vindens Skygge", hvor fortælleren Daniel Sempere for første gang ser den mystiske labyrint af glemte bøger, som er omdrejningspunkt for bogen.

- Hver en bog, hvert et bind har en sjæl. Sjælen fra den person, der har skrevet den, og sjælen fra de personer, der har læst den, levet og drømt med den. Hver gang en bog skifter hænder, hver gang en person lader øjnene glide ned over siderne, gror og styrkes dens sjæl.

/ritzau/