Da terrorangrebene fandt sted i USA den 11. september 2001, mistede næsten 3.000 mennesker livet.

Men det stoppede ikke der. Siden har folk én efter én mistet livet i en 'skjult' tragedie, der er fulgt i kølvandet på den mørke dag.

I de snart 20 år, der er gået, siden terrorangrebene fandt sted og blandt andet førte til sammenstyrtningen af World Trade Centers tvillingetårne, er antallet af kræfttilfælde blandt de redningsfolk, der rykkede ud til stedet, de folk, som arbejdede ved bygningen, og de børn, der gik i skole i området, kun steget.

Det skriver New York Post.

ARKIVFOTO. Folk flygter fra World Trade Center, da tårnene kollapser. Foto: DOUG KANTER Vis mere ARKIVFOTO. Folk flygter fra World Trade Center, da tårnene kollapser. Foto: DOUG KANTER

I alt er der i årene efter og frem til nu konstateret 23.710 kræfttilfælde blandt folk, der befandt sig i nærheden af den såkaldte 'Ground Zero', hvor de to tvillingetårne kollapsede.

1.510 af dem har mistet livet.

Til det amerikanske medie fortæller flere eksperter, at det ikke er overraskende, at vi ser de tal.

Samtidig viser flere studier, at flere kræftformer har ramt dem, der blev udsat for de giftige kemikalier ved 'Ground Zero', i højere grad end resten af befolkningen.

Særligt er der tale om kræft i skjoldbruskkirtlen, prostatakræft og leukæmi.

»Det er et advarselstegn om, at vi kan forvente, at flere kræfttilfælde vil dukke op i fremtiden,« fortæller lægen Michael Crane, der er medicinsk direktør ved WTC Clinical Center ved Mount Sinai Medical Center, til New York Post.

I alt menes 400.000 personer – lige fra de første redningsfolk, der dukkede op på stedet, til folk, der boede i nærheden – at have indåndet det giftige støv og den forurenede luft i forbindelse med angrebene på World Trade Center.

Organisationen WTC Health Program, der hjælper og behandler personer, der var berørt af terrorangrebene, oplyser, at man har 112.042 medlemmer. Af dem har 65.037 en WTC-relateret sygdom, mens 4.627 personer – inklusive dem, der har haft kræft – har mistet livet.

Deres dødsårsager er dog ikke nærmere oplyst.