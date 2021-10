En sygeplejerske så bekymret til. Der var meget blod. Alt for meget.

Det gennemvædede patientens hospitalstøj og dryppede ned på gulvet. Under operationsbordet stod en spand, som kirurgen kastede de svampe ned i, han desperat forsøgte at suge blodet væk med.

Spanden var fyldt til randen. Alligevel klagede kirurgen over, at han ikke kunne se patientens ryggrad for alt blodet, som blev ved med at løbe.

Patienten var den 64-årige Floella Brown, der skulle undergå en simpel operation for nakkesmerter. En enkel operation, der i de forkerte hænder fik fatale konsekvenser.

Kirurgen, der førte kniven, hedder Christopher Duntsch, og i de næste uge har C More premiere på en serie om den amerikanske læge, der på under to år skamferede og invaliderede 33 ud af 38 patienter. To mistede livet.

Serien er fiktion, men bygger på den virkelige fortælling om en af de mest uhyggelige og rædselsvækkende medicinske skandaler i nyere tid.

Historien begynder i USA i 1970erne, hvor Christopher Duntsch voksede op i den øvre middeklasse i Memphis som den ældste af fire søskende. Han gik på privatskole og kom senere ind på medicinstudiet, hvor han hurtigt gjorde sig bemærket som en stjerne.

Men det var også under Christopher Duntschs studietid, at de første rapporter om stofmisbrug begyndte at dukke op.

Christopher Duntsch i 2011, da han begyndte at operere.

Den unge rygkirurg havde dog held til at undgå, at det fik konsekvenser, og på papiret var han en ønskekandidat for ethvert hospital.

I 2011 blev han ansat som praktiserende læge, samtidig med at han begyndte at udføre rygoperationer som ansvarlig kirurg.

Men næsten med det samme begyndte de første ildevarslende tegn på, at noget var fuldstændig galt, at vise sig.

En af de første, der blev opmærksom på den potentielle katastrofe, var dr. Henderson.

Han arbejdede i Dallas Texas som rygkirurg, da han en sommeraften i 2011 fik et opkald.

En patient, der var blevet opereret på Dallas Medical Center, havde fået det dårligt, og hospitalets administration ringede for at få dr. Hendersons hjælp til patienten.

Patienten Mary Efurd var kommet gående til operationen, men efter mange timer under kniven kunne hun knap nok bevæge sine ben.

Dr. Henderson fik at vide, at patienten var blevet opereret af Christopher Duntsch. Et navn, han havde hørt før.

Christopher Duntsch fotograferet i forbindelse med en anholdelse i 2015.

Da dr. Henderson gennemgik operationen, opdagede han til sin gru, at Christopher Duntsch havde maltrakteret Mary Efurds ryg.

Under operationen havde han boret i en muskel i stedet for en knogle, skåret en af hendes nerver over og boret en metalskrue ind i en anden nerve.

Operationen lænkede Mary Efurd til en kørestol og gav hende ubærlige smerter. Alligevel er hun heldig sammenlignet med andre af Christopher Duntschs patienter.

Samtidig med, at Christopher Duntsch gjorde sig klar til at operere Mary Efurd, blev en af hans andre patienter nemlig kørt på intensiv.

64-årige Floella Brown overlevede ikke mødet med Christopher Duntsch og fik aldrig lov til at nyde den pension, hun havde set frem til med sin mand.

Selv om de første katastrofale operationer allerede fandt sted i 2011, var det først i 2013, at Christopher Duntsch fik frataget sin autorisation.

I høj grad takket være to ihærdige læger, der forfulgte sagen, og som også spiller en central rolle i den nye C More-serie.

Efter Duntsch mistede sin autorisation, blev han retsforfulgt, og den rædselsvækkende kirug afsoner i dag en livstidsdom.

Under retssagen og i den meget populære podcast 'Dr. Death' kom en del af forklaringen på tragedien.

Det viste sig nemlig, at Christopher Duntsch langtfra havde fået den nødvendige oplæring i at kunne operere. Han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle gøre, og samtidig havde han et alvorligt misbrug af stoffer.

Den nye serie hedder 'Dr. Death' og får premiere på C More tirsdag 12. oktober.

Fortællingen om Christopher Duntsch bygger på podcasten 'Dr. Death' og dækningen af sagen i The Times, D Magazine og The Sun.