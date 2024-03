Fængselsmyndighederne i Jamal-Nenet har givet meddelelse om oppositionspolitikerens død.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, 47 år, meldes død i fængslet, oplyser russiske fængselsmyndigheder ifølge Reuters.

Det er fængselsmyndighederne i den arktiske region Jamal-Nenets, hvor Navalnyj har siddet fængslet, som har givet meddelelse om dødsfaldet.

Det statsfinansierede russiske medie RT skriver, at Navalnyj mistede bevidstheden efter at være blevet syg på en gårdtur. Han døde kort efter.

Det statsfinansierede russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Navalnyj ikke havde klaget over helbredsproblemer.

- Navalnyj mistede bevidstheden efter en gårdtur og kunne ikke vækkes med medicin. Et lægehold ankom øjeblikkeligt, og et ambulancehold blev tilkaldt, hedder det i en pressemeddelelse fra fængslet.

- Der blev gjort forsøg på genoplivning, men det førte ikke til noget positivt resultat. Lægeholdet bekræftede, at den indsatte var død, hedder det.

En efterforskning af dødsårsagen skal være sat i gang.

Navalnyjs stab af hjælpere og advokater siger, at det ikke har informationer om, hvad der er sket.

- Vi har ikke selv oplysninger om, hvad der er sket. Aleksejs advokater er på vej til Kharp. Så snart vi har informationer, offentliggør vi dem, skriver Navalnyjs talskvinde Kira Yarmysh på sociale medier.

Navalnyj var den mest kendte kritiker af Vladimir Putin, da han i august 2020 blev forgiftet af en nervegift. Han blev behandlet i Tyskland, hvorfra han vendte hjem til Rusland og blev anholdt i lufthavnen ved ankomsten.

Han har indtil nu siddet fængslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, som ligger nordligt i det centrale Rusland.

I 2021 blev Navalnyj idømt ni års fængsel for at trodse domstolene. Sidste år fik han en dom på yderligere 19 år for ekstremisme. Dommen blev opfattet som politisk motiveret, da Putins regime opfattede ham som en trussel mod regimets hårde greb om magten.

En talsmand for Kreml siger, at Putin er blevet orienteret om Navalnyjs død.

Kreml siger, at det ikke har nogen informationer om årsagen til Navalnyjs død.

Navalnyj efterlader hustruen Julia Navalnaja og to børn.

I over ti år nægtede Putin at nævne Navalnyj ved navn. I stedet omtalte Putin ham som "en vis politisk kraft" og "the gentleman" og til sidst som "patienten".

Ifølge nogle iagttagere frygtede Putin Navalnyj, hvis platform i udgangspunktet var en kamp mod korruption og magtmisbrug. Han havde millioner følger på sociale medier.

Tidligt i sin politiske karriere var han med i Ruslands nationalistiske bevægelse.

- Putin er ikke længere bange for vestlige sanktioner, kritiske udtalelser eller for europæiske og amerikanske politikere, som vil isolere Rusland yderligere. Han frygter, at Navalnyj er i stand til at styrte hans regime, hedder det i tidligere udtalelser fra Zjanna Nemtsova, datter af den dræbte oppositionspolitiker Boris Nemtsov, til det tyske dagblad Bild.

Navalnyj blev født i 1976 i byen Butyn vest for Moskva.

/ritzau/Reuters