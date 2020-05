Operatører er ikke berørt af ændret gasdirektiv, skriver EU-Domstolens i afvisning af sager om gasledninger.

EU-Domstolen afviser i en kendelse onsdag anlagte sager fra de to selskaber bag gasledningerne Nord Stream I og Nord Stream II. De ønskede en ændring af EU's gasdirektiv, som sætter nye begrænsninger, annulleret.

Det er to schweiziske selskaber, der stod bag sagerne. Det første bag Nord Stream I er delvist ejet af det russiske gasselskab Gazprom. De europæiske selskaber OMV, Shell og Engie er medejere.

Det andet, der står bag den endnu ikke færdige Nord Stream II, er helt ejet af Gazprom.

De to selskaber havde i to forskellige sager krævet en ændring af EU's gasdirektiv delvist annulleret og helt annulleret. De mener, at ændringen er skabt med det ene mål for øje at bremse det russiske gasrør.

Direktivet blev ændret i 2019 efter en hed politisk debat. Mange lande er imod, at Nord Stream II gøres færdigt og tages i brug.

De mener, at det går stik imod EU's overordnede energipolitik, hvor man er enige om at mindske afhængigheden af russisk gas i Europa.

EU-Domstolen i Luxembourg afviser at tage sagerne. Det skyldes, at selskaberne, som er operatører af de to ledninger, ikke er "direkte berørt af det ændrede direktiv".

- Ved kendelserne af dags dato afviste Retten disse sager fra realitetsbehandling, hedder det i en skriftlig meddelelse.

Operatørerne er derimod underlagt de love, som EU-landene vedtager for at leve op til direktivet. Nogle lande har allerede føjet direktivet ind i national lovgivning. Andre er på vej med dette. Det fremgår af kendelsen onsdag.

Det ændrede direktiv åbner blandt andet mulighed for, at de nationale myndigheder kan indføre undtagelser for nogle bestemmelser i direktivet.

Operatøren af Nord Stream II kan derfor, skriver domstolen, "anmode den tyske" myndighed om "en undtagelse og i givet fald anfægte denne myndigheds afgørelse for en tysk retsinstans".

EU's medlemslande blev sidste år enige om en ændring af gasdirektivet.

Den medfører, at gasrør fra tredjelande skal være omfattet af direktivet, hvilket ikke tidligere var tilfældet. Færdige rør skulle undtages fra direktivet.

Især Tyskland har forsvaret og presset på for at få Nord Stream 2, der kan blive en lukrativ aftale for tyskerne.

/ritzau/