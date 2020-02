Kirk Douglas har været en del af Hollywood, så længe de fleste kan huske. Onsdag døde han i en alder af 103.

Hans karriere begyndte dengang, film var i sort-hvid, og dengang film vitterligt skulle ses i biografen.

Onsdag døde Kirk Douglas i en alder af 103 år.

Det bekræfter hans søn skuespilleren Michael Douglas på Instagram.

- Det er med stor sorg, at mine brødre og jeg meddeler, at Kirk Douglas forlod os i dag, skriver Michael Douglas onsdag.

- For verden var han en legende, en skuespiller fra Hollywoods gyldne tidsalder, som levede langt inde i sine gyldne år. En filantrop, hvis engagement i retfærdighed og de sager, han troede på, satte en høj standard for os alle at stræbe efter.

- Men for mig og mine brødre, Joel og Peter, var han ganske enkelt far. For Catherine (skuespilleren Catherine Zeta-Jones, red.) en vidunderlig svigerfar, for hans børnebørn og oldebarn en kærlig bedstefar, og for hans hustru, Anne, en vidunderlig mand, skriver 75-årige Michael Douglas.

- Kirk levede sit liv godt, og han efterlader en arv inden for film, som vil strække sig over de kommende generationer.

Kirk Douglas' debutfilm, "The Strange Love of Martha Ivers" fra 1946, er der nok ikke mange, der husker i dag.

Til gengæld husker mange nok filmen "Spartacus" og hans gennembrudsfilm, "Champion", som han modtog en oscarnominering for.

Det var især i 1950'erne og 1960'erne, at han satte sit præg på talrige Hollywoodproduktioner. Hvad enten det var westerns eller krigsfilm, formåede han altid med sin kraftfulde karisma at sætte sit aftryk.

I alt blev det til 90 film, inden han i 2011 lagde skuespilkarrieren endeligt i graven.

I årene efter var han stadig aktiv i offentligheden som vel nok Hollywoods ældste filmblogger.

Selv om han betragtes som en af de største skuespillere gennem tiden, så lykkedes det aldrig for Kirk Douglas at vinde en såkaldt performance Oscar, selv om han tre gange var nomineret som Bedste Mandlige Skuespiller.

Til gengæld modtog han i 1996 en æres-Oscar for 50 års anerkendelse i filmbranchen.

Derudover høstede han adskillige andre prestigefyldte priser.

Det var ikke kun foran kameraet, at Douglas excellerede. Han arbejdede også som producer, instruktør og tekstforfatter.

Kirk Douglas giftede sig to gange og var far til fire børn. Mest kendt er sønnen Michael Douglas, som også har fået en storslået filmkarriere og spillet med i film som "Farligt begær" og "Wall Street".

Kirk Douglas var frem til sin død gift med Anne Buydens på 100 år, som han tilbage i 2014 kunne fejre diamantbryllup sammen med.

/ritzau/