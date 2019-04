Hvis du har planer om at rejse til den populære turistdestination Komodo for at se det største firben i verden - komodovaranen - så skal du måske til at skynde dig.

For hvis dine rejseplaner ligger i 2020, så er det ikke sikkert, du kan komme af sted.

De indonesiske myndigheder oplyser nemlig til lokale medier, at man vil lukke den indonesiske ø ned for turister i tolv måneder fra januar næste år. Det skriver CNN.

Årsagen er angiveligt, at man vil sætte en stopper for, at flere komodovaraner bliver smuglet fra øen.

Ifølge CNN har planerne om at lukke turistdestinationen ned været undervejs i flere måneder. At man nu tilsyneladende har valgt at gennemføre planerne skyldes, at en smuglerring i marts menes at have stjålet hele 41 komodovaraner fra øen, hvorefter de skal være blevet solgt i udlandet.

Mens øen efter planen skal være lukket ned for turister næste år, er det meningen, at man vil forsøge at øge bestanddelen af det sjældne dyr.

Det er ifølge de lokale medier kun selve øen Komodo, der vil blive lukket ned. De øvrige øer i området vil man stadig kunne besøge.

Komodovaranen, som også kaldes komododragen, er verdens største øgle og lever på Komodo-øen. Den kan blive mere end tre meter lang og veje næsten lige så meget som en voksen mand.