Da Hamas iværksatte sit chokangreb fra Gaza og ind i Israel, jublede terrororganisationens topleder, Ismail Haniyeh, mens han så med på tv.

På lang afstand.

For han befandt sig efter alt at dømme på et kontor omkring 2.000 kilometer væk – i Doha – hvilket kunne ses på en video, der hurtigt dukkede op herfra.

Det er også her i den arabiske oliestat Qatar, at Ismail Haniyeh bor.

Doha, Qatar. Det er her Hamas-toplederen Ismail Haniyeh bor. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

Mange andre Hamas-topfigurer som Khaled Mashal og Mousa Mohammed Abu Marzook har ligeledes slået sig ned i helt andre omgivelser end den fattigdom, indbyggerne i Gaza lever under dag efter dag.

I Egypten, Libanon eller Tyrkiet.

I mange år er de videre blevet beskrevet som mangemillionærer eller ligefrem mangemilliardærer.

»Det er vigtigt at huske på, hvordan civilbefolkningen i Gaza skal leve under regler fra Hamas, hvis ledere kører Mercedes og ofte lever i luksus i lande som Qatar,« som den britiske professor i international sikkerhed ved universitetet i Exeter, Doug Stokes, skriver på X.

Gaza. Det er her den palæstinensiske befolkning bor. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix

De præcise størrelser på Hamas-ledelsen formuer kendes naturligvis ikke.

Men tilbage i 2014 kunne det mellemøstlige medie The Algemeiner anslå, at Mousa Mohammed Abu Marzook angiveligt skulle have været god for to-tre milliarder dollar, altså 14-21 milliarder kroner.

Khaled Mashal skulle dengang have haft en formue på op mod 30-40 milliarder kroner.

Ismail Haniyehs lå på mere beskedne 30 millioner kroner.

»Størstedelen af de summer kommer fra misbrug af donationer til Gaza-striben, da hver eneste dollar skal gennem Hamas' kanaler,« som The Algemeiner skriver.

Og der tale om rigtigt mange penge.

År efter år har Hamas sammen med IS ligget i toppen af magasinet Forbes liste over verdens rigeste terrororganisationer med årlige indtjeninger i omegnen af en milliard dollar, det vil sige mindst syv milliarder kroner.

De store summer kommer hovedsageligt fra skatter og afgifter på importerede varer til Gaza – altså i praksis fra den fattige befolknings lommer – suppleret af indsamlede beløb fra støtter i hele verden samt enorme donationer fra lande som Iran og Qatar.

Ismail Haniyeh. Foto: Hassan Ammar/AP/Ritzau Scanpix

Til sammenligning beskriver Euronews, hvordan arbejdsløsheden i Gaza ifølge de seneste tal er verdens højeste i det tæt befolkede område: 45 procent.

Samtidig har mere end 60 procent af befolkningen brug for humanitær hjælp.

Professor Dr. Moshe Elad fra Western Galilee College sagde i 2014 om de velhavende Hamas-ledere, der har haft kontrol over Gaza siden 2007.

»Det, der er unikt i forhold til palæstinensiske ledere, er, at de har mottoet 'bliv rig hurtigt'. De har ingen skam,« lød det til The Algemeiner.

Men det er heller ikke noget, man taler højt om fra Hamas' side.

Eksempelvis forlod Ismail Haniyeh i 2019 Gaza for officielt at tage på en 'turné' til andre arabiske lande.

»Haniyeh vil forblive udenlands, indtil han har fuldført alle sine mål i forbindelse med den udenlandske tour,« som en talsmand for Hamas året efter i 2020 forklarede.

Han er endnu ikke vendt tilbage. Og lever altså i dag et luksuriøst liv i Qatar. Det samme gør hans familie, der siden er stødt til.

Mohammed Abu Marzook (tv.) og Khaled Meshaal (nummer to fra venstre) ses her i til møde Qatar-kronprins sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani og den jordanske kong Abdullah og prins Ali. Foto: Ali Jarekji/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Arab Weekly er sandheden dog efterhånden gået op for befolkningen.

Journalisten Akram Atallah, der selv boede i Gaza indtil 2019, vurderede her for et par år siden, at Hamas stadig »appellerer til folks følelser«, men at organisationen har mistet sit stærke greb om indbyggerne.

»Hamas som autoritet er blevet udstillet. Folket har fundet ud af, at dets ledere lever meget bedre, end de selv gør,« sagde han.

Det samme erkendte også Ahmed Yousef, tidligere rådgiver for Ismail Haniyeh, samme sted:

»Vi præsenterede os selv som en folkelig bevægelse, ikke elitær eller ude på en fløj, så det skulle have forpligtiget os til at imødekomme folks behov og problemer.«

Nu ser befolkningens udfordringer så ud til – igen – at være blevet markant forværret.

For udover at forsøde deres eget liv bruger Hamas-topledelsen altså enorme summer på terrororganisationens hovedformål: At føre krig mod Israel.

Hvilket altså senest kom til udtryk ved det, der i sidste weekend resulterede i det blodigste angreb nogensinde.

Og nu er israelsk militær i færd med at svare tilsvarende hårdt igen med voldsomme udfald mod Gaza-striben.

Hvor de stenrige Hamas-topledere, der har beordret og udtænkt fremstødene, jo ikke befinder sig.

»Deres forbrydelser mod menneskeheden i denne uge leder nu til frygtelige lidelser for de allerede desperate civile borgere,« som førnævnte Doug Stokes skriver på X.

Eller som den anerkendte journalist David Frum spørger samme sted:

»Der er masser af mad, elektricitet og drikkevand i Qatar, hvor Hamas-lederne bor i sus og dus. Måske de har tænkt sig at dele med dem, de har ledt til forfald og ødelæggelse?«