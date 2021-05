Olympia Dukakis brød igennem som 56-årig for sin rolle i filmen "Moonstruck", som hun modtog en Oscar for.

Den oscarvindende amerikanske skuespiller Olympia Dukakis er død. Hun blev 89 år.

Det oplyser hendes agent, Allison Levy, lørdag.

Olympia Dukakis døde i sit hjem i New York lørdag formiddag efter måneder med dårligt helbred. Hendes datter, Christina Zorich, var ved hendes side.

Dukakis fik sit gennembrud i en alder af 56 år, hvor hun spillede en mor, der rådgiver sin datter spillet af Cher om livets kærlighedsspørgsmål, i den romantiske komediefilm "Moonstruck" fra 1987.

Dukakis, der er født i delstaten Massachusetts og er datter af græske indvandrere, havde i årtier inden sit gennembrud arbejdet i teater-, tv- og filmbranchen.

Efter "Moonstruck" fik Dukakis roller i film som "Look Who's Talking" fra 1989 og dens efterfølger med John Travolta og Kirstie Alley "Steel Magnolias" fra samme år.

Hun spillede også med i Wolly Allens "Mighty Aphrodite" fra 1995 og "Mr. Hollands Opus" fra 1995 med Richard Dreyfuss.

Dukakis bliver beskrevet som en mester i at fortælle vittigheder uden at fortrække en mine, og hun modtog flere priser for sit skuespil gennem sin karriere.

Den største pris af dem alle modtog hun i forbindelse med "Moonstruck", da filmen modtog tre oscarstatuetter i 1988, herunder en pris til Dukakis for Bedste Birolle og til Cher for Bedste Kvindelige Skuespiller.

Samme år stillede hendes fætter, Michael Dukakis, op som Demokraternes præsidentkandidat i USA, men han måtte se sig slået af republikaneren George H.W. Bush.

Dukakis beholdt ikke sin oscarstatuette længe, da den blev stjålet i hendes hjem i New Jersey i 1989.

Dukakis giftede sig med skuespilleren Louis Zorich i 1962, og sammen fik de to sønner og en datter. Hendes mand døde i 2018.

/ritzau/Reuters